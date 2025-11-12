투자자금 확대에 유동성 증가 지속

[헤럴드경제=홍태화 기자] 9월 통화량이 30조원가량 늘어난 것으로 나타났다. 투자 대기성 자금이 예금으로 쌓이면서 일어난 현상이다.

12일 한국은행이 공개한 ‘통화 및 유동성’ 통계에 따르면, 9월 평균 광의 통화량(M2 기준·평잔)은 4430조5000억원으로 전월보다 0.7%(30조3000억원) 증가했다.

넓은 의미의 통화량 지표 M2에는 현금, 요구불예금, 수시입출금식 예금(이상 M1) 외 머니마켓펀드(MMF), 2년 미만 정기 예·적금, 수익증권, 양도성예금증서(CD), 환매조건부채권(RP), 2년 미만 금융채, 2년 미만 금전신탁 등으로 곧바로 현금화할 수 있는 단기 금융상품이다.

세부적으로 요구불예금은 9조5000억원, 수시입출식 저축성예금은 6조8000억원, 수익증권은 5조7000억원 각각 증가했다.

요구불예금과 수시입출식 저축성예금은 분기 말 재무비율 관리와 투자 대기성 자금 유입으로 늘었다고 한은은 설명했다.

경제 주체별로는 기업(+10조3000억원)과 가계 및 비영리단체(+8조9000억원), 기타 금융기관(+1조8000억원) 등에서 증가했다.

현금·요구불예금·수시입출식 예금만 포함하는 좁은 의미의 통화량 M1은 1330조6000억원으로 전월보다 1.4% 늘었다.