12￣13일 원전산업 ‘숨은 경쟁력’ 공론화의 장

[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자] 경남도는 국내 최대 규모의 원자력 전문 전시회인 ‘2025 대한민국원자력대전’을 12일과 13일 이틀간 창원컨벤션센터(CECO)에서 개최한다고 밝혔다.

올해로 11회째를 맞이하는 이번 행사는 경남도와 창원시가 공동 주최하며, 국내외 150여 기관 및 기업, 정부 부처, 대학, 국제기구 관계자 등 1000여명이 참여해 원전 산업의 미래 발전 방향을 논의하는 장이 될 전망이다.

이번 대전은 SMR(소형모듈원자로) 기술 논의부터 해체, 수출, 정책, 인력양성에 이르기까지 원전 산업 전 주기(全週期)를 포괄하는 다양한 프로그램으로 구성된다.

주요 프로그램으로는 ▷국내 원전 기자재 수출 전략 및 미국 인허가 시장 진출 설명회 ▷2026년 원전기업 지원사업 통합설명회 ▷튀르키예 원전 품목 현지화 전략 세미나 및 바이어 상담회 ▷한국-독일 국제 원자력 해체산업 세미나 ▷‘Advanced & Independent 화재방호 설계 세미나’ 등이 예정돼 있다. 이와 함께 ▷차세대 원자력 민간 생태계 조성 방안 ▷4차 산업 시대의 에너지 정책 방향을 주제로 한 이슈토론회 2건도 진행된다.

특히 경남도는 원전 관련 면허 소지자를 위한 방사선 보수교육과 더불어, 미국, 독일, 튀르키예 등 9개국 22명의 해외 바이어를 초청해 국내 원전 중소기업 40곳과의 수출상담회를 진행함으로써 실질적인 글로벌 협력 네트워크 확장 및 해외 시장 개척 플랫폼으로서의 역할을 수행할 계획이다.

도는 이번 전시회의 성격을 ‘원자력 분야의 높은 전문성을 요구하는 B2B 행사’로 규정하며, 일반 방산 전시회와 달리 완제품보다는 원전에 들어가는 고도의 부품 및 기술 기업들이 주축이 된다고 밝혔다.

한편 12일 개막식에서는 ‘대한민국 원자력산업문화대상’ 시상식이 열렸다. 기후에너지환경부 장관상에는 ▷한국수력원자력 ▷지에프에스 ▷에프디씨 ▷한방유비스 ▷코라솔이, 중소벤처기업부 장관상에는 ▷㈜이건 ▷㈜케이엠엑스 ▷㈜삼회산업이 각각 수상했다. 또 경상남도지사 표창은 ▷㈜에코파워텍 ▷경남테크노파크가, 창원특례시장상은 ▷피케이벨브앤엔지니어링 ▷창원산업진흥원이 받았다.