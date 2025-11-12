3배 확장 리뉴얼…품목도 확대 성심당 위층과 연결…접근성 높여 무인 계산대 등 고객 편의 강화

고소한 빵 냄새를 맡으며 에스컬레이터를 올랐다. ‘빨간 큐브 로고’가 보였다. 14일 다시 문을 여는 유니클로 롯데백화점 대전점이다. 성심당 바로 옆에 설치된 유니클로 전용 에스컬레이터로 접근성이 탁월했다.

대전광역시 서구 괴정동에 있는 유니클로 롯데백화점 대전점은 나름 의미가 크다. 2006년 대전에 처음 등장한 유니클로 매장이기 때문이다. 19년간 대전 시민의 일상복을 제공한 대전점은 올 8월 리뉴얼을 거쳐 지역 내 가장 큰 매장으로 탈바꿈했다. 롯데백화점 대전점에서 의류 브랜드 단일 매장 기준 가장 크다.

면적은 기존 109평에서 366평으로 3배 이상 넓어졌다. 유니클로는 매장 크기를 기준으로 대형점, 표준점, 소형점 등으로 구분한다. 대전점은 ‘표준점’에 해당한다. 전국 133개 매장 중 100개 정도가 표준점이다.

넓어진 공간에는 키즈&베이비 존이 들어섰다. 판매 상품은 약 180개에서 360개로 늘었다. 유니클로 관계자는 “유니클로의 ‘스크랩&빌드 전략’을 적용했다”며 “제품군을 늘린 만큼 중장년층과 가족 단위 방문객이 많이 찾을 것으로 기대한다”고 말했다. ‘스크랩&빌드 전략’은 소비자의 니즈를 반영해 매장을 폐점하고 리뉴얼하는 방식이다.

유니클로는 시선을 대전 밖으로 돌렸다. 대전점에서만 살 수 있는 상품을 갖춰 외부인의 관심도를 높이는 전략을 택했다. ‘UTme!(유티미) 티셔츠’가 대표적이다. 대전을 상징하는 ‘꿈돌이’와 ‘이삭토스트’를 접목했다. 카페 ‘리셉션’과 ‘사무실 커피’도 협업했다. 제주에서만 판매한 유티미 티셔츠가 오픈런을 방불케 할 정도로 인기였다는 점을 고려했다. 오픈 기념 할인 이벤트가 열리는 14~20일에는 더 많은 방문객이 예상된다.

유니클로를 상징하는 ‘겨울템’도 모객 전략 중 하나다. 최근 품절 대란을 일으킨 유니클로와 니들스 컬래버 제품도 진열했다. 관계자는 “매장 크기에 따라 상품 수량이 결정돼 넉넉한 수량을 준비했다”고 했다. 매장 중심부에는 경량패딩 등 퍼프테크 라인업과 히트텍도 빠지지 않았다.

대전점은 쾌적한 동선에도 신경을 썼다. 기존 3대였던 계산대는 유인 2대, 무인 6대로 확대했다. 피팅룸도 5개에서 13개로 증설했다. 휠체어가 들어가는 피팅룸도 있다. 대전=박연수 기자