[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 예천군과 (재)예천문화관광재단(이사장 김학동 예천군수)이 ‘문화특화 지역 조성 사업’의 하나인 문화기획학교 ‘문화, 배울 수(水) 있지’ 2기의 결과물에 대한 공개투표를 오는 24일까지 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 공개투표는 지난 두 달간 문화기획학교 교육과정에 참여한 주민들이 직접 작성한 문화기획 아이디어 제안 6건을 대상으로 한다.

참여자들은 이론 강의, 다른 지역 사례 분석, 워크숍 등을 거쳐 지역에 필요한 문화기획 아이디어를 구체화하고, 이를 실제 실현할 수 있는 기획서 형태로 발전시키는 과정을 밟았다.

이번 과정은 주민이 지역 문화정책의 주체로 참여하고, 학습이 실천으로 이어지는 구조를 마련했다는 점에서 큰 의미가 있다.

공개투표를 통해 최종 선정되는 3개 아이디어는 향후 재단의 ‘생각 솟는 실험실’ 프로그램과 연계돼 실제로 예천 지역에서 실현될 예정이다.

주민들의 상상이 지역의 문화적 변화로 이어지는 핵심 단계인 셈이다.

김학동 이사장은 “이번 문화기획학교는 주민이 스스로 지역의 변화를 상상하고, 직접 제안할 수 있는 과정이었다”며, “공개투표를 통해 예천의 문화가 어떤 방향으로 확장될지 기대된다. 많은 군민들의 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.