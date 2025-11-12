-농림축산식품부 주관… 지속가능한 농촌형 모델 탁월성 인정 -9월 ‘우수 농산물 직거래사업장’ 인증 획득에 이어 겹경사

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군의 ‘의성로컬푸드직매장’이 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 공동 주관한 ‘2025년 로컬푸드직매장 우수사례 공모전’에서 영예의 대상을 수상하며 전국적인 모범 사례로 인정받았다.

의성군은 지난달 30일 이 같은 수상 사실을 알리며 직매장이 내세운 ‘가치와 원칙이 살아있는 지속 가능한 농촌형 로컬푸드직매장 모델 창출’이라는 주제가 높은 평가를 받았다고 12일 밝혔다.

특히, △이용 소비자 확대 △안정적인 매출 성장 △농가조직화(기획생산) △생산자-소비자 간 사회적 거리 축소 △지역먹거리정책의 높은 실행력 등에서 탁월한 성과를 인정받아 이번 공모전에서 가장 높은 점수를 획득했다.

시상식은 로컬푸드직매장 워크숍과 연계해 진행됐다.

의성로컬푸드직매장은 전국의 로컬푸드직매장 담당 공무원과 운영자 등을 대상으로 그간의 성공적인 추진 성과를 발표하며 큰 호응을 얻어 상호 견주기의 기회를 제공했다.

한편, 의성로컬푸드직매장은 이에 앞선 지난 9월에도 농림축산식품부로부터 ‘우수 농산물 직거래사업장’ 인증을 획득하며 우수한 지역먹거리 공급 플랫폼으로서의 입지를 단단히 하고 있다.

김주수 의성군수는 “의성군은 단순히 로컬푸드 활성화를 넘어, 지역먹거리 선순환체계 구축을 통해 지역먹거리 전반에 걸친 정책을 펼치고 있다”며, “지역먹거리 생산-공급체계 활성화와 함께 먹거리 순환경제 실현을 위해 의성군 먹거리통합지원센터 건립을 차질 없이 완료할 계획”이라고 밝혔다.