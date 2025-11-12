[헤럴드경제=박혜림 기자] 네이버가 스트리밍 플랫폼 ‘치지직’ 인기 스트리머들을 모아 라이엇 게임즈의 PC 온라인 게임 ‘리그 오브 레전드’(LoL·롤) 대회를 개최한다.

네이버㈜는 29일 인기 스트리머 참가 게임 대회인 ‘치지직컵’을 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 대회는 LoL을 종목으로 하며, 오프라인 플레이오프 관람을 위한 티켓 예매은 오는 28일부터 네이버 예약에서 가능하다.

총상금 3000만원 규모의 이번 치지직컵에는 총 25명의 파트너 스트리머가 5개 팀으로 구성돼 참여한다. 상위권(전 프로~마스터)부터 하위권(실버~골드)까지 다양한 실력대의 조합을 통해 전략적인 팀 대결의 묘미를 더할 예정이다.

대회는 오는 29일부터 다음달 3일까지 온라인 예선 풀리그, 다음달 6일부터 7일까지 오프라인 플레이오프로 이어지며, 결승 및 준결승전은 부산 e스포츠 경기장 아레나에서 열린다.

‘치지직컵’ 참가 스트리머 명단은 오는 21일 공개되며, 26일 팀원 드래프트가 이뤄지는 가운데, 치지직의 인기 스트리머가 대거 참가할 전망이다.

특히 이번 대회에는 기존 e스포츠 대회에서 보기 어려웠던 전략적 변수와 콘텐츠적 재미를 강화한 색다른 경기 운영 방식이 적용돼, 더욱 극적인 승부가 펼쳐질 것으로 기대된다. 더불어, 특정 경기를 일정 시간 이상 시청하면 네이버페이 월렛을 통한 치지직컵 포토카드와 네이버페이 포인트를 획득할 수 있는 ‘드롭스’ 이벤트 등 시청과 참여의 재미를 동시에 제공하며, e스포츠 팬들의 호응을 끌어낼 것으로 보인다.

한편, 네이버 치지직은 지난 9일 성료된 2025 LoL 월드 챔피언십 당시 전용 중계 채널 및 울프, 강퀴 등의 인기 스트리머와의 같이보기를 통해 최대 동시 접속자 수 76만 명을 기록한 바 있다. 또 Esports World Cup(EWC), LoL 월드 챔피언십 등 글로벌 e스포츠 대회 생중계와 ‘같이보기’ 기능을 결합한 커뮤니티형 시청 경험을 지속적으로 확대해왔다.

치지직은 이번 ‘치지직컵’을 통해 자체 대회에서도 생동감 넘치는 몰입 경험을 구현하고, 온라인에서 오프라인으로 이어지는 대회를 통해 치지직에서만 만나볼 수 있는 콘텐츠 시청 경험을 선사한다는 계획이다.

김정미 네이버 치지직 리더는 “이번 치지직컵은 파트너 스트리머들의 적극적인 참여 의지와 팬들의 기대가 맞물려 성사된 대회로, 치지직을 대표하는 e스포츠 스트리머들이 총출동해 플랫폼 오리지널 콘텐츠로 자리매김할 것으로 기대된다”며 “앞으로도 스트리머와 팬이 함께 만들어가는 커뮤니티형 시청 문화를 기반으로, 스트리머 중심의 콘텐츠 생태계를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.