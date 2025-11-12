제주도 지역화폐 ‘탐나는전’ 선불·체크카드 발급

[헤럴드경제=정호원 기자] BC카드는 제주은행과 지역 상권 활성화 및 환경 친화적인 금융 서비스 확대를 위한 상호 협업을 강화한다고 12일 밝혔다.

12일 오전 제주시 소재 제주은행 본사에서 BC카드 최원석 사장, 제주은행 이희수 행장 등 양사 주요 관계자들이 참석한 가운데 상호 협업 강화 추진을 위한 행사가 진행됐다.

이번 협업은 제주은행이 BC카드 브랜드의 준회원사 지위 획득과 동시에 제주 전역에서 사용되는 지역화폐(이하 ‘탐나는전’)를 기존 지류 형태 대신 카드 형태로 발급하는 방안을 확대해 ESG 경영 실천이라는 두 가지 목표를 달성하기 위해 추진됐다.

제주은행에서 발행되는 카드 상품에 BC브랜드를 적용해 브랜드 디자인을 확장하고 고객 맞춤형 혜택을 단계적으로 제공할 예정이다.

BC카드는 지난 2022년부터 제주 지역 상권 매출 활성화를 위해 데이터 기반 마케팅과 공동 프로모션을 지속해 왔으며, 외국인 관광객이 제주도 내에서 편리하게 결제할 수 있도록 프로그램 지원을 확대할 계획이다.

제주도 전역에서 사용할 수 있는 ‘탐나는전’을 내년부터 BC 브랜드가 활용된 선불 및 체크카드 형태로 발급되는 방안도 시행된다. 제주은행 및 비즈플레이와 함께 카드형 ‘탐나는전’을 발급해 사용 편의성을 높이고 지류형 발급으로 인한 쓰레기 발생도 최소화한다. 또 지류형 지역화폐의 부정 사용 문제도 해결한다.

최원석 BC카드 사장은 “제주은행과 BC카드의 협업은 탐나는전 지역화폐의 디지털 혁신과 현장 마케팅의 힘이 어우러져 제주 도민과 관광객에게 새로운 경험의 장을 제공할 것”이라고 말했다.