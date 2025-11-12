전통과 현대가 어우러진 문화관광도시로 높은 평가… 전국적 관광 브랜드 위상 입증

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시가 SRT 매거진이 주관한 ‘2025 SRT 어워드’에서 대한민국을 대표하는 10대 도시에 선정됐다.

SRT 매거진은 올해 어워드 대상 도시 선정을 위해 전국 46개 도시를 대상으로 독자 1만2,160명의 온라인 투표(1차)와 여행기자·여행작가 등 10인의 전문가 심사(2차)를 거쳐 최종 10개 도시를 발표했다.

평가 항목에는 미식, 트레킹, 액티비티, 야경 등 다양한 여행 트렌드가 반영됐다.

안동시는 하회마을, 도산서원 등 유네스코 세계유산, 안동찜닭·안동소주 등 지역 고유 미식 콘텐츠, 풍부한 체험거리와 현대적 관광 인프라가 조화를 이룬 점에서 높은 점수를 받았다.

특히 “살아있는 전통문화의 도시”로서 전통과 현대가 공존하는 풍부한 콘텐츠와 역사·문화적 매력이 선정의 주요 요인으로 꼽혔다.

안동시 관계자는 “이번 ‘2025 최고의 10대 도시’ 선정은 안동의 전통문화와 관광자원이 전국적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로 수도권을 비롯한 더 많은 관광객이 안동을 찾을 수 있도록 다양한 관광콘텐츠를 홍보하고, 체류형 관광도시로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

한편, SRT 매거진은 수서발 고속열차 운영사인 SR이 발행하는 SRT 차내지로, 매월 4만5000 부가 발행되며 월평균 회독률 350만 회를 기록하는 문화·여행 전문 매체다.