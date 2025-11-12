[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 부산 소상공인의 양육비 부담 완화와 저출생 위기극복을 위해 ‘출산 소상공인 경영비용 지원사업’을 시행한다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 현재 추진 중인 ‘부산 소상공인 육아응원패키지 지원사업’의 일환으로 ▷소상공인 출산·육아 대체 인건비 ▷소상공인 공공아이돌봄 서비스 ▷무주택 소상공인 육아응원금 지원에 이어 네 번째로 추진되는 신규 사업이다.

사업비는 KB금융그룹이 전액 지원하며, 부산경제진흥원 부산시소상공인종합지원센터가 총괄해 사업을 수행한다.

이번 지원사업은 임금근로자에 비해 출산 및 육아 지원 정책의 사각지대에 놓인 소상공인의 현실을 반영해 마련되었으며, 올해 자녀를 출산한 부산 소재 소상공인은 자녀 1인당 최대 200만원의 사업체 경영비용을 지원받을 수 있다.

지원금은 2025년 1월 1일 이후 발생한 임대료, 공과금, 보험료 등 경영관련 지출 내역에 대해 신청시 증빙된 금액 한도 내에서 지급된다. 사업 공고는 12일부터 시작되며, 예산이 소진될 때까지 시 소상공인종합지원센터 누리집(bsbsc.kr)을 통해 온라인으로만 신청할 수 있다.

자세한 사항은 부산시 소상공인종합지원센터 콜센터(☎1833-3665)로 문의하거나 사업 누리집(bsbsc.kr)에서 확인할 수 있다.