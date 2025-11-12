[헤럴드경제=신현주 기자] 백화점 3사가 오는 14일 겨울 정기 세일에 돌입한다. 겨울옷과 연말 선물 준비를 하는 소비자를 위해 패션과 스포츠, 리빙 등 모든 상품군에서 할인 행사를 열고 다양한 팝업스토어를 운영한다.

롯데백화점은 오는 14∼30일 전 지점에서 올해 마지막 정기 세일을 연다.

460여개 브랜드가 참여해 제품을 최대 50% 할인 판매한다. 패션 브랜드는 가을·겨울(FW) 신제품을 최대 30% 할인하고, 스포츠 브랜드는 기능성 겨울 의류와 용품을 최대 40% 저렴하게 판매한다.

오는 13∼16일에는 하반기 최대 규모의 패션 혜택을 제공하는 ‘패션페어’를 연다. 한섬과 삼성물산, 대현 등 패션·의류업체들은 할인과 적립 혜택에 더해 상품권을 추가로 제공하는 프로모션을 진행한다.

올해 패션페어에는 아크테릭스와 살로몬 등 글로벌 인기 브랜드도 처음으로 참여한다.

아우터 팝업스토어도 개최한다. 본점에서는 오는 23일까지 ‘윈터 스키 팝업’을 열고, 오는 24일부터 다음 달 6일까지는 ‘코오롱스포츠 안타티카 팝업’을 운영한다.

신세계백화점은 14∼30일 전국 13개 점포에서 정기 세일을 한다. 세일 초반인 14∼19일에는 ‘시즌오프&세일’ 행사를 열어 300여개 브랜드의 제품을 최대 60% 할인하고 신세계백화점 단독 상품을 선보인다. ‘윈터 슈즈 컬렉션’을 통해 탠디와 미소페 등 브랜드 제품을 할인 판매하고 마쥬, 산드로 등 해외 패션 브랜드는 인기 제품을 최대 30% 할인 판매한다.

스포츠 브랜드 중에서는 젝시믹스가 최대 60% 세일과 함께 구매 금액별 추가 할인 혜택을 제공한다. 커버낫, 후아유 등 스트리트 패션 브랜드도 정기 세일에 합류한다.

강남점은 모피 릴레이 행사와 겨울 부츠 페어를 각각 마련한다. 부산 센텀시티는 오는 14∼20일 ‘골프웨어 대전’을 열고 작년 이월 제품 등을 최대 70% 할인한다.

현대백화점은 오는 14∼30일 전 점포에서 겨울 할인 행사 ‘더 세일’을 연다. 200여개 브랜드의 가을·겨울 시즌 신상품을 최초 판매가보다 최대 50% 저렴하게 선보인다. 현대백화점 관계자는 “최근 급격히 찾아온 추위에 겨울 의류를 준비하는 고객 수요가 늘어, 패딩과 코트 등 아우터 물량을 브랜드별로 작년보다 최대 20% 이상 늘렸다”고 설명했다.

무역센터점은 오는 14∼16일 14개 브랜드가 참여하는 ‘캐시미어 대전’을 열어 캐시미어 의류 상품을 최대 50% 할인한다. 오는 30일까지는 ‘글입다’ 팝업스토어를 열어 필기·독서 용품을 최대 15% 할인한다.

더현대 서울은 오는 14일부터 다음 달 3일까지 ‘주토피아2’ 팝업스토어를 열어 굿즈를 판매하고, 내년 3월 4일까지 특별 전시 ‘알폰스 무하: 빛과 꿈’을 연다.