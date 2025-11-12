강서구, ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 모금 15일부터 개시 지난해 47억 8000만 원 모금, 서울시 최고 실적 달성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]#“저 좀 도와주세요, 너무 힘들어요.” 지난겨울, 한부모가정 A씨는 여러 번 망설이다 우장산동주민센터 문을 두드렸다. 뜻밖의 후원이 이어지며 다시 일어설 용기를 얻었다는 그는 “언젠가 나도 베풀 수 있는 사람이 되고 싶다”고 말했다.

서울 강서구(구청장 진교훈)가 오는 15일부터 내년 2월 14일까지 3개월간 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업을 추진한다.

이 사업은 매년 겨울, 주민과 기업, 단체가 함께 참여해 어려운 이웃을 돕는 민관 협력 나눔 캠페인이다.

올해는 ‘행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 강서’를 슬로건으로 내걸고 25억 원 모금을 목표로 세웠다. 지난해보다 5억 원 늘어난 규모로, ‘기부나눔 릴레이’, ‘사랑의 저금통 마음모으기’ 등 다양한 나눔 프로그램을 통해 따뜻한 기부문화를 확산시킬 예정이다.

13일 선포식·온도탑 제막식으로 3개월간 대장정 시작

구는 본격적인 캠페인 시작에 앞서 오는 13일 오전 11시 구청 본관 1층에서 선포식과 온도탑 제막식을 개최한다.

이 자리에는 진교훈 구청장을 비롯해 서울사회복지공동모금회 관계자, 사회복지기관협회, 어린이집·유치원 연합회, 기부자 등 120여 명이 참석해 성금·성품 전달식과 함께 ‘사랑의 저금통 마음모으기’, ‘기부나눔 릴레이’ 퍼포먼스를 진행한다.

주민이 직접 참여하는 따뜻한 나눔

이번 캠페인은 주민이 직접 참여하는 ‘기부나눔 릴레이’와 ‘사랑의 저금통 마음모으기’ 등 다양한 프로그램으로 진행된다.

‘기부나눔 릴레이’는 선(先) 기부자가 다음 기부자를 추천해 이어가는 방식으로, 기부인증 사진을 구청 누리집과 SNS에 공유하며 기부문화를 확산한다.

또한 지역 내 176개 어린이집과 유치원 원아 7900여 명이 참여해 ‘사랑의 저금통 마음모으기’ 캠페인을 펼친다. 모금액은 소아암·희귀질환 아동, 중증장애아동의 치료비로 쓰여, 어린 세대부터 나눔의 가치를 배우는 뜻깊은 계기가 될 전망이다.

개인과 단체, 기업 등은 구청과 동주민센터에 마련된 모금창구를 방문하거나 QR코드를 통해 신용카드·계좌이체·간편결제로도 기부할 수 있다.

기부자에게는 감사문자와 감사서한이 전달되며, 고액 기부자나 지속 후원자에게는 구청장 표창, 감사패, 명예의 전당 헌액 등 예우가 주어진다.

지난해 모금액 47억 8000만 원, 역대 최대 기록

구는 지난해 ‘2025 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 캠페인에서 목표액 20억 원의 두 배가 넘는 47억 8000만 원을 모금하며 역대 최대 실적을 기록했다.

자녀 출생 후 하루 1만 원씩 모아 400만 원을 기부한 주민, 사고로 한쪽 다리를 잃고도 800만 원을 전한 87세 어르신, 실버타운에서 익명으로 2,000만 원을 기부한 어르신 등 감동적인 기부 사연도 이어졌다.

이를 통해 3만 8천여 가구의 저소득 주민과 복지시설에 성금과 성품이 전달돼 추운 겨울을 따뜻하게 녹였다.

“함께하면 겨울은 가장 따뜻한 계절”

서울시 자치구 중 복지수요가 가장 많은 강서구에는 기초생활수급자 3만 4000여 명, 장애인 2만 8000여 명, 독거어르신 2만 9000여 명이 생활하고 있다. 그럼에도 불구하고 강서구는 최근 6년 연속 서울시 모금실적 1~2위를 유지하며, 나눔의 온도가 가장 높은 지역으로 자리매김했다.

진교훈 강서구청장은 “우리의 작은 정성이 누군가에게는 삶을 지탱하는 큰 희망이 될 수 있다”며 “올겨울도 어려운 이웃들이 희망을 잃지 않도록 구민 여러분의 따뜻한 참여를 부탁드린다”고 말했다. 이어 “함께라면 겨울은 가장 따뜻한 계절이 될 것”이라고 말했다.

구는 기부문화가 생활 속에 자연스럽게 스며들 수 있도록 다양한 나눔정책을 이어갈 계획이다. 특히 2026년 마곡 신청사에 ‘디지털 명예의 전당’을 조성해 기부자에게 품격 있는 예우를 제공하고, 나눔이 지역의 자부심이 되는 문화를 확산시켜 나갈 방침이다.