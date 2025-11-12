[헤럴드경제=신현주 기자] 컬리가 창립 10년 만에 처음으로 분기 기준 당기순이익을 거뒀다.

컬리는 연결 기준 3분기 영업이익 61억원과 당기순이익 23억원을 거둬 모두 흑자 전환했다고 11일 공시했다. 영업손익 흑자는 3개 분기 연속 이어졌는데 순이익을 낸 것은 이번 분기가 처음이다.

올해 3분기 매출은 5787억원, 전체 거래액(GMV)은 8705억원으로 각각 4.4%, 10.3% 증가했다.

컬리는 “3분기 순손익이 흑자 전환에 성공한 것은 주력 사업의 견고한 성장과 신사업 추진을 통한 수익 구조 다각화 효과”라며 “휴가철 등 비수기에 속하는 계절적 특성에도 시즌 상품 발굴 등 데이터 기반 상품 구색 강화로 거래액이 늘어났다”고 전했다.

3분기 식품 부문 거래액은 7.7% 늘었다. 뷰티컬리에서도 럭셔리와 인디 브랜드 화장품 수요가 이어졌고, 네이버와 함께 지난 9월 론칭한 컬리N마트도 성장에 기여했다고 컬리는 전했다. 풀필먼트 서비스(통합물류) 등이 포함된 판매자배송상품(3P) 거래액 또한 전년 동기 대비 45.7% 증가했다.

컬리는 샛별배송 권역을 지난달 전주와 완주, 익산 등으로 확대한 만큼 4분기 추가 실적 개선을 기대하고 있다.

김종훈 경영관리총괄(CFO)은 “성장세를 유지하고 수익을 극대화하기 위해 현재 추진 중인 신사업 활성화와 안착에 더욱 집중할 방침”이라고 말했다.