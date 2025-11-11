최휘영 문체부 장관 이어 김민석 총리까지 나서 종묘 앞 세운4구역 재개발 관련 오세훈 시장 공격... 종로구(구청장 정문헌) 11일 오후 서울시의 세운4구역 재개발 방향에 뜻을 함께하며, 종묘의 역사적 가치와 도시 정체성을 지키는 데 초점을 맞춘 행정적 지원 이어가겠다는 입장문 발표

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 종묘 앞 세운4지구 재개발 문제를 놓고 국무총리까지 나서면서 서울시와 각을 세우는 이슈가 되고 있다.

오세훈 시장은 11일 CBS 김현정 뉴스쇼에 출연, “세운4구역이 종묘 경계로부터 170ｍ 떨어진 곳에서 첫 건축물이 시작하고 종로변과 청계천변도 약 150ｍ가량 떨어져 있다”며 “종묘 정문부터 정전까지는 300ｍ가량 거리가 있어 정전부터 청계천변 고층 빌딩까지는 500ｍ 이상 거리를 두게 된다”고 설명했다.

또 “500ｍ 떨어진 곳에 100층, 150층 건물을 짓는데 김민석 국무총리께선 ‘숨이 턱 막힌다’는 감성적인 표현을 쓴다”며 “자꾸 국민감정을 자극하려는데 (이는) 선동”이라고 반박했다.

이런 가운데 종로구(구청장 정문헌)는 서울시의 세운4구역 재개발 방향에 뜻을 함께하며, 종묘의 역사적 가치와 도시 정체성을 지키는 데 초점을 맞춘 행정적 지원을 이어가겠다고 밝혔다.

세운4구역은 종묘에서 남산으로 이어지는 역사문화경관축의 핵심 구간으로, 이 사업의 핵심은 종묘와 조화를 이루는 녹지축 조성과 도시 스카이라인 정비에 있다.

종로구는 이 일대가 단순한 재개발을 넘어 ‘역사와 현대가 공존하는 서울 도심의 대표 모델’이 될 수 있도록 행정·기술적 지원을 아끼지 않을 방침이다.

정문헌 종로구청장은 “이번 세운4구역 정비사업은 종묘의 역사성을 훼손하지 않으면서도 도시미관과 생활환경을 함께 개선하는 사업”이라고 밝혔다.