“직접 가지 않아도 체험하는 작은 울릉도, WAVE ON ULLEUNG 팝업스토어”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북울릉군이 오는 13일부터 16일까지 서울 성동구 성수동에서 울릉도를 직접 체험할 수 있는 팝업스토어 ‘WAVE ON ULLEUNG’을 운영한다고 11일 밝혔다.

3층 규모로 꾸며진 이번 팝업스토어에서는 시청각존을 통한 울릉도 자연경관 재현과 특산품 시식, 다양한 체험 프로그램을 제공해 방문객들의 오감을 만족시킬 예정이다.

수도권 MZ세대와 잠재 관광객에게 울릉도의 매력을 소개하고 관광 유입 확대에 기여한다는 계획이다.

울릉군 관계자는 “팝업스토어를 통해 직접 방문하지 않아도 울릉도의 아름다움과 특색을 경험할 수 있는 기회가 될 것”이라며, “앞으로도 주요 도시에서 정기적으로 팝업스토어를 운영해 울릉 관광 홍보를 이어갈 것”이라고 밝혔다.

이번 행사는 성수동 왕십리로 96-1에서 진행되며, 지역 경제 활성화에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다.