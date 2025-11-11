예결위·기재위·기재부 등 연쇄 방문…“철강 위기 극복·미래 신산업 육성 예산 반드시 반영”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국회 예산 정국이 본격화된 가운데, 이강덕 경북 포항시장이 내년도 국비 확보를 위해 지역 국회의원과 예결위·기재위·상임위 위원, 기획재정부 관계자 등을 잇따라 만나며 총력 대응에 나섰다.

이 시장은 먼저 한병도 예산결산특별위원장을 만나 포항시의 주요 역점사업들이 내년도 정부 예산안에 반영될 수 있도록 적극적인 지원을 요청했다.

이어 예결위 간사인 박형수 의원과 임미애 의원, 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 박성민·구자근 의원을 차례로 만나 철강 산업의 위기 상황을 설명하고, ‘산업위기 선제대응지역 지정’ 관련 사업의 조속한 추진을 건의했다.

특히 이 시장은 기획재정위원장인 임이자 의원과의 면담에서 “포항이 국가 신성장산업의 중심으로 자리 잡기 위해서는 바이오 산업 육성과 지역균형발전 사업이 필수적”이라며, 관련 사업의 예산 반영 필요성을 강조했다.

포항시가 국회에 증액을 요청한 사업은 총 16건, 2,105억 원 규모다.

주요 사업으로는 ▲철강산업 위기 극복을 위한 이차보전금 지원(22억 원) ▲철강기업 및 근로자 고용안정 지원(73억 원) ▲철강산업 AI융합실증 허브 구축(40억 원) 등이 포함됐다.

또한 미래 신성장동력 확보를 위한 핵심사업으로 ▲AI융합 차세대 고리형 펩타이드 디자인 플랫폼 구축(36억 원) ▲그래핀 2차원 나노소재 AI기반 실증기반 구축(30억 원) ▲글로벌 K-푸드테크 기업 육성(11억 원) ▲지역 이공계 대학생 기초역량 강화(30억 원) 등도 증액이 필요하다고 밝혔다.

이와 함께 포항영일만횡단대교 노선 확정 및 사업 추진(1,715억 원), 포항역 주차난 해소를 위한 신설주차장 및 선상연결통로 건립(44억 원) 등의 지역 교통현안 사업도 반드시 반영돼야 한다고 강조했다.

예결위 소위원회는 오는 17일부터 본격적인 예산심사에 돌입한다. 포항시는 예산심의 기간 동안 지역 국회의원과 경북도, 중앙부처 등과 긴밀히 협력하며 국비 확보에 전력을 다한다는 방침이다.

이 시장은 또 예결위 심사 이후에도 기재부와의 최종 협의 과정이 남아있는 만큼, 임기근 기재부 제2차관을 직접 만나 증액 건의사업이 정부 예산에 반영될 수 있도록 지속적으로 설득에 나섰다.

이강덕 포항시장은 “국회와 기재부를 끊임없이 찾아가 지역 현안을 설득하고, 주요 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다”며 “지역 발전과 시민 삶의 질 향상을 위한 예산 확보에 총력을 기울이겠다”고 말했다.