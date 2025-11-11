AI 미래교육 등 4대 역점 과제 추진…올해보다 3.7% 증가

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산광역시교육청은 올해보다 1966억원(3.7%) 증가한 5조5317억원 규모의 2026년도 부산광역시 교육비특별회계 본예산안을 부산시의회에 제출했다고 11일 밝혔다.

세입 예산안은 중앙정부 이전수입이 4조332억원으로 올해 4조77억원 대비 255억원 증가했고, 자치단체 전입금은 9399억원, 기금전입금은 940억원 증가한 3940억원 등으로 구성했다.

이번 세출 예산안은 ‘다함께 미래로, 앞서가는 부산교육’을 비전으로 ▷AI시대를 선도하는 인간중심 미래교육 ▷학력과 마음을 함께 키우는 맞춤교육 ▷교육활동을 지키는 안전한 부산교육 ▷지혜로운 미래인재로 성장하는 시민교육 등 4대 역점 과제를 중심으로 주요 교육정책을 차질 없이 추진할 수 있도록 편성했다.

‘AI시대를 선도하는 인간중심 미래교육’에는 총 931억원의 예산을 편성했다. 미래인재 육성을 위한 수업 혁신에 236억원을 투입하고, 디지털미디어 교육 및 AI 역량 강화, 디지털 교육 기반 구축에 162억원의 예산을 반영했다. 이와 연계해 교육정보화기금 515억원을 투입해 교원용 노후 PC 6800여대를 교체하고 학습용 스마트기기 2만4000여대를 보급한다.

‘학력과 마음을 함께 키우는 맞춤교육’에 5815억원의 예산을 배정했다. 우선 중학교 학생들의 자기주도학습 기반을 조성하기 위해 학교당 2000만원 내외 총 36억원의 예산을 지원하고, 전 학년 맞춤형 학습 역량을 강화하기 위해 220억원의 예산을 편성했다. 또 정부 정책에 앞서 453억원의 추가 예산을 투입해 3~5세 사립유치원 무상교육을 조기에 시행한다.

‘교육활동을 지키는 안전한 부산교육’을 위해서는 총 3997억원을 편성했다. 교원의 교육활동 보호를 위한 법률지원과 AI비서 ‘PenGPT’ 기반 학교행정 효율화 시스템 정착 등을 통해 교권을 보호하고 교사의 행정 부담을 줄여 교육 본연의 업무에 전념할 수 있도록 지원한다. 이와 함께 노후학교 시설 개선 공사에 3384억원을 반영해 모두가 안전하고 쾌적한 교육환경을 마련한다.

‘지혜로운 미래인재로 성장하는 시민교육’에 147억원을 반영했다. 체험형 역사·통일교육 및 부산역사관 운영에 32억원, 해양교육에 49억원, 환경교육표준안 개발 등 지속가능한 생태전환 교육에 66억원을 편성했다.

김석준 교육감은 “2026년도 예산안은 AI와 디지털 시대를 대비하며 학생 개개인을 위한 맞춤형 학력 신장 및 정서지원, 그리고 안전한 교육환경을 구축하기 위해 미래지향적으로 편성한 예산”이라며 “학생과 교직원이 모두 균등하게 성장할 수 있는 교육 환경을 만들어가겠다”고 밝혔다.