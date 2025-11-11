‘타이어-드라이버-팀 챔피언’ 3관왕 이창욱 선수, 챔피언 등극 금호 SL모터스포츠팀, 드라이버 및 팀 통합 챔피언

[헤럴드경제=서재근 기자] 금호타이어는 자사가 후원하는 금호 SL모터스포츠팀이 지난 8일~9일 경기도 용인 에버랜드 스피드웨이에서 펼쳐진 2025 현대N페스티벌 eN1 클래스에서 드라이버, 팀, 타이어 제조사 통합 챔피언 타이틀을 차지했다고 11일 밝혔다.

이날 금호 SL모터스포츠팀 이창욱 선수는 5라운드 결승에서 치열한 순위 다툼 끝에 2위로 결승선을 통과, 누적 포인트 223점으로 종합 우승의 영예를 안았다. 특히 올 시즌 6차례 레이스 중 3승을 거두며 독보적인 경기력을 과시해온 이창욱 선수는 생애 첫 ‘eN1’ 드라이버 챔피언에 등극했다. 아울러 같은 팀의 노동기 선수는 8일에 펼쳐진 5라운드에서 시즌 첫 우승을 기록했으며, 다음 날 열린 최종 6라운드에서도 3위를 기록하며 종합 2위를 차지했다.

금호 SL모터스포츠팀은 ‘드라이버 챔피언’과 ‘팀 챔피언’을 모두 거머쥐며 올 시즌 최고의 팀으로 등극, 지난해에 이어 ‘팀’ 부문 2연패를 달성했다.

또한 금호타이어가 2025 타이어 제조사 챔피언십을 차지하며 해당 부분 2연패를 달성했다. 타이어 제조사 챔피언십은 현대N페스티벌 eN1 클래스에 출전하는 타이어 제조사별 선수가 매 라운드에서 획득한 포인트를 합산해 최종적으로 가강 높은 점수를 획득한 타이어 제조사에게 시즌 챔피언을 수여하는 방식이다.

금호타이어는 최종 6라운드에서 시즌 합산 337포인트를 기록하며 경쟁 타이어 제조사보다 76포인트 앞선 성적으로 2년 연속 정상에 올랐다.

금호타이어의 전기차 전용 레이싱 타이어 ‘이노뷔’는 금호타이어의 최첨단 기술이 함축된 전기차 전용 브랜드로 올해 eN1 클래스 매 경기마다 우수한 퍼포먼스로 성공적인 경기 운영을 지원해 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

종합 우승을 차지한 이창욱 선수는 “올 시즌에도 전폭적인 지원을 해준 금호타이어와 금호 SL모터스포츠팀 팀원들 모두에게 너무 감사하다. 모두가 하나가 돼 만든 챔피언인 것 같다“고 소감을 전했다.

김영진 금호타이어 연구개발본부 전무는 “우선 팀 종합 우승의 쾌거를 이룬 금호 SL모터스포츠팀과 특히 개인전에서 종합 챔피언을 차지한 이창욱 선수 모두에게 진심으로 축하와 감사의 말을 전한다”며 “앞으로도 대한민국 대표 고성능 브랜드로서의 역할과 책임을 다하겠다”라고 말했다.