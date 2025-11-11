유전성 여성암 유전자·NGS 패널검사 보장 업계 최초 인정…맞춤 치료·예방 관리 지원

[헤럴드경제=박성준 기자] 교보생명은 ‘교보더블업여성건강보험 (무배당)’의 신규특약이 생명보험협회로부터 3개월간의 배타적사용권을 획득했다고 11일 밝혔다.

교보생명은 지난 9월 임신·출산부터 중년·노년기까지 여성 생애 전반의 주요 질병을 보장하는 교보더블업여성건강보험을 내놨고, 업계에서 처음 ‘(무)여성암특정유전성유전자검사특약(갱신형)’을 선보였다.

생명보험협회 신상품심의위원회는 여성암특정유전성유전자검사특약의 위험률 2종인 여성암특정유전성유전자검사이용률(급여·최초1회), 여성암특정NGS유전자패널검사이용률(급여·최초1회)에 대해 배타적사용권을 부여했다.

배타적사용권이란 생보협회가 독창적인 금융상품에 부여하는 일종의 특허권이다.

업계 최초 유전성 여성암의 진단·치료를 위해 필요한 급여 특정 유전자검사과 차세대염기서열분석(NGS) 유전자패널검사 비용을 보장하는 급부를 개발했다는 점에서 독창성과 유용성을 인정받았다.

이 특약은 급여 대상의 여성암 관련 특정 유전성 유전자검사 비용과 특정 NGS 유전성 유전자패널검사 비용을 보장한다. 이를 통해 고객에게 유전성 암의 개인별 맞춤 치료 및 예후 관리, 예방적 관리 등 다양한 가치를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

교보생명은 건강보험심사평가원의 보건의료 빅데이터를 활용해 평균 치료 비용을 산출하고, 적정 급부 수준을 정하는 등 고객의 치료 비용 부담을 경감시키는 방안을 모색했다. 아울러 상품 기획 단계부터 의료 전문가 자문도 활용했다.

교보생명 관계자는 “앞으로도 차별화된 상품과 서비스를 통해 고객의 건강한 삶을 평생 지켜주는 든든한 동반자가 될 것”이라고 말했다.