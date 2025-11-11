[헤럴드경제=이명수 기자] 아나운서 출신 방송인 백지연(61)이 자신의 피부 관리법을 공개하며, 고액 리프팅 시술에 대한 생각을 밝혔다.

10일 백지연 유튜브 채널엔 ‘40-60대 메이크업 이것만 해도 달라져요. 20년차 실장님 추천템 + 레이저 시술 솔직 후기’라는 제목의 영상이 올라왔다.

공개된 영상 속 백지연은 “평소 메이크업하는 데 5분밖에 안 걸린다”며 “피부 화장은 가볍게 하는 걸 좋아한다. 워터 타입 베이스를 손으로 얇게 펴 바른 뒤 (쿠션으로) 잡티나 기미를 가려준다”고 말했다.

제작진이 ‘중요한 스케줄이 있기 전 예뻐보이기 위한 노하우’에 대해 묻자, 백지연은 “어렸을 땐 잘 붓고 먹는 대로 살찌니까 방송 전날 라면을 잘 안 먹었는데 요즘엔 오히려 붓는 게 예쁘더라”며 “라면 콜라겐이라고 하지 않나. 라면 먹고 자면 붓는다. 콜라겐이 꽉 찬 것 같더라”고 말해 웃음을 자아냈다.

그녀는 “지난 3~4년간 피부 트러블로 너무 고생했다. 그 뒤로 얼굴에 시술하는 걸 겁낸다. 또 (피부 트러블이) 확 올라올까 봐 그렇다”면서도 “올 초 비싸다는 써마지(리프팅 시술)를 했는데 효과가 없더라. 차라리 그 200만~300만원으로 좋은 크림을 살 걸 그랬다”고 털어놨다.

이어 “가장 중요한 건 수분 보충과 페이셜 요가”라며 “조금이라도 더 내 만족을 위해 내 상태를 건강하고 아름답게 지키는 건 좋다. 하지만 너무 안티 노화에 매달리는 것도 피곤한 것 같다”고 덧붙였다.

한편, 백지연은 1987년 MBC 15기 공채 아나운서로 입사해 1988년 뉴스데스크 최초이자 최연소 여성 앵커로 발탁됐다. 1999년 MBC를 퇴사한 뒤엔 CF 모델과 대학 겸임교수 등으로 활동했다. 2023년 6월에는 아들이 정몽원 HL그룹 회장의 둘째 딸과 결혼하면서 현대가와 사돈을 맺었다.