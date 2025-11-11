[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대 DHC RISE사업단은 지난 10일 본관 3층 대회의실에서 주요 보직자와 교직원 50여명을 대상으로 ‘독일 산학협력교육 우수사례 특강’을 개최했다.

이번 특강은 대구시 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)사업의 일환으로, 독일 미텔슈탄트대(이하 FHM·Fachhochschule des Mittelstands)의 크리스토프 폴만 교수를 초청해 산학협력 중심 대학 운영 사례를 공유하고 지역 기반 산학협력 모델의 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

FHM은 한국의 전문대학과 유사한 독일의 사립 응용과학대학으로, 약 5000여개 기업과 협력하며 모든 전공 과정에 창업 및 비즈니스 플랜 개발 모듈을 포함한 실무 중심 교육을 운영하고 있다.

이러한 체계는 지역과 산업이 긴밀히 연계된 대구보건대학교의 교육혁신 방향과도 맞닿아 있다.

폴만 교수는 ‘FHM과 대구보건대 협력 방안’이란 주제 강연에서, 설립 이후 중소기업을 위한 실무 지향형 연구와 교육을 통해 성장해 온 FHM의 핵심 전략을 소개했다.

또 양교 간 물리치료, 작업치료, 간호학과 등 보건의료 분야에서의 임상실습 교류와 커리큘럼 매핑, 한국과 독일의 강점을 결합한 복수학위(듀얼 디그리) 프로그램 등 다양한 협력 가능성을 제시했다.

남성희 대구보건대 총장은 “독일 FHM의 사례는 우리 대학이 나아가야 할 산학협력의 방향성을 명확히 보여줬다”며 “앞으로도 학생들을 위한 현장 중심의 교육체계를 강화하고 실무 역량을 겸비한 보건전문 인재로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.