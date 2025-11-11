‘2025 감사제’…TOP 100 상품 및 단독 브랜드 특가 판매

[헤럴드경제=신현주 기자] 신세계면세점이 연말 시즌과 중국 광군절을 맞아 ‘2025 감사제(THANK YOU WEEK, 2025年 感恩盛典)’를 진행한다.

이번 행사는 지난 9일 종료된 ‘쓱데이(SSG DAY)’의 프로모션 효과를 이어가기 위해 마련됐다. 오는 16일까지 국문몰과 영문몰, 중문몰에서 동시 진행된다. 특히 중문몰에서는 ‘광군절(블랙프라이데이) 초특가’ 이벤트를 통해 광군절 쇼핑 수요를 공략한다.

신세계면세점은 행사 기간 ‘2025 베스트 상품 TOP 100’을 선보인다. 스킨케어, 메이크업, 바디·향수, 뷰티 디바이스, 패션, 전자, 유아동, 건강기능식품, 주류, 시계·주얼리 등 주요 10개 카테고리에서 실질적 선호도가 높은 상품 중심으로 구성했다. 이와 함께 최대 할인율 80%의 구성 상품을 묶은 ‘블프(블랙프라이데이) 초특가’도 운영한다.

구매 혜택도 강화했다. 선착순 참여 고객에게 면세포인트 및 추가적립금을 무작위로 제공한다. 1등 당첨 고객에게는 최대 40만원 추가적립금을 지급한다. 이와 별도로 모든 참여 고객에게 구매 금액별 최대 9만5000원의 추가적립금 혜택도 제공한다. 적립금은 당일 사용할 수 있다.

신세계 단독 브랜드 구성도 확대했다. 메디큐브, 토리든, 파타고니아 등 2025년 단독 입점 브랜드들이 참여해 최대 50% 할인에 나선다.

신세계면세점 관계자는 “쓱데이에 이어 감사제를 통해 외국인 고객의 실질적 혜택을 확대하고, 연말 쇼핑 수요를 견인하겠다”고 전했다.