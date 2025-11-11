[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시는 13일 치러지는 2026학년도 대학수학능력시험이 원활하고 안전하게 진행될 수 있도록 종합상황실을 운영하고 교통·안전·의료·수송 등 전방위 지원체계를 가동한다고 11일 밝혔다.

이번 수능은 영주제일고, 대영고, 영광고, 영주여고, 영광여고 등 5개 시험장에서 총 801명이 응시할 예정이다. 이에 시는 수험생 맞춤형 지원 대책 마련을 위해 부서별 협업체계를 구축했다.

영주시는 시험장 주변 200m 이내 차량 진출입 통제 및 주차금지를 강화하고, 시내버스 노선을 시험장 방향으로 연장하며 배차 시간을 조정해 수험생 이동 편의를 높인다.

또한 새마을단체, 바르게살기협의회 등 민간 단체와 함께 오전 7시부터 8시 10분까지 거리 질서 계도 활동을 전개한다.

택시부제 해제, 운수종사자 교육, 공사 구간 교통장애 해소, 봉화 우회도로 점검 등도 병행하며, 기상 악화 시 제설 작업과 대체 수송 수단을 활용한 긴급 수송 체계를 즉시 가동해 이동 차질을 최소화할 계획이다.

시험 당일 오전 7시부터는 영주시 여성단체협의회 회원들이 각 시험장 입구에서 따뜻한 음료를 제공한다.

또한 보건소에서는 응급진료 상황실을 운영, 시험 중 발생할 수 있는 긴급 상황에 신속히 대응할 방침이다.

영주시는 시민들에게 시험 당일 시험장 주변 차량 통행 자제와 경적 사용 금지, 학부모의 대중교통 이용 등 적극적인 협조를 요청했다.

유정근 영주시장 권한대행은 “수험생 한 명 한 명이 그동안 갈고닦은 실력을 충분히 발휘할 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다”며 “시험 당일 시민 여러분께서도 교통질서 준수와 소음 자제에 협조해 주시기 바란다”고 말했다.