산불·집중호우에도 빈틈없는 방역… 응급의료망 강화로 안심도시 구현

[헤럴드경제(대국 경북)=김성권 기자] 경북 안동시가 대형 산불과 기후변화, 감염병 등 연이은 위기 속에서도 시민의 건강과 안전을 지키기 위해 총력을 기울였다.

시는 특히 현장 중심의 행정을 강화하며 변화하는 환경 속에서도 시민이 안심할 수 있는 ‘건강도시 안동’ 실현에 앞장서고 있다.

지난 3월 발생한 대형 산불 당시 시는 즉시 특별방역기동반(3개 반 9명)을 편성해 피해지역과 선진이동주택, 감염취약시설을 중심으로 집중 방역소독을 실시했다.

또한 24시간 비상 감시체계를 가동해 감염병 발생 현황을 실시간으로 파악하고, 방역물품을 긴급 지원해 재난 상황 속 감염병 확산을 원천 차단했다.

여름철 집중호우 시에는 방역 차량 7대와 휴대용 소독기 90대를 투입하고, 24개 읍면동 방역단과 협업체계를 구축해 전 지역 방역소독을 강화했다. 기후변화로 인한 감염병 발생 위험에도 선제적으로 대응한 셈이다.

산불 피해 이후에는 복구 인력과 주민을 대상으로 파상풍·대상포진 예방접종을 지원해 2차 피해를 최소화했다.

또한 55세 이상 무료 독감 예방접종 확대, 백일해 예방접종을 배우자까지 확대하는 등 세심한 건강관리 정책으로 시민 면역력 강화에도 나섰다.

응급의료 체계도 한층 강화됐다. 시는 야간·주말·공휴일 진료 네트워크를 구축해 산부인과와 소아과 진료 공백을 최소화하고, 응급의료기관 전원체계 지원사업을 새롭게 추진했다.

아울러 심폐소생술 강사 양성, 시민 응급처치 교육, 자동심장충격기(AED) 보급 등으로 위기 대응력을 높였다.

그 결과, 대형 산불 당시 요양시설 및 병원 와상환자 1,336명을 인명 피해 없이 전원 안전하게 이송하는 성과를 거뒀다. 이후에도 의료비 지원과 산불피해 특별법 제정 건의 등을 통해 피해 주민의 일상 회복을 적극 뒷받침했다.

이와 함께 시는 골밀도 무료검진, 만성질환 진료·처방 연계, 건강진단 문자 안내, 야간검진 확대 등 시민 편의 중심의 보건 서비스를 확대 운영하며, 건강 접근성 향상에도 힘을 쏟고 있다.

안동시 보건소 관계자는 “시민의 생명과 건강을 지키는 일은 그 어떤 행정보다 중요하다”며 “앞으로도 재난과 기후위기 속에서도 시민이 안심할 수 있는 건강하고 안전한 도시를 만들겠다”고 밝혔다.