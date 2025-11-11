26일까지 ‘뷰티플렉스’…1000여종 최대 70% 할인

[헤럴드경제=신현주 기자] 롯데마트가 오는 13일부터 26일까지 헬스앤뷰티(H&B) 기획전 ‘뷰티플렉스’를 진행한다.

뷰티플렉스는 롯데마트가 연중 최대 규모로 선보이는 뷰티 특가전이다. 2주간 1000여종의 상품을 최대 70% 할인된 가격에 판매한다. 이번 테마는 ‘보습대전’이다. 가을·겨울철 피부 건조를 예방하는 보습 제품에 혜택을 집중했다.

13일에는 제조사 더마펌, 제이준과 협업한 기능성 스킨케어 9종을 ‘4950원 화장품’으로 출시한다. 롯데마트가 직접 개발한 단독 상품이다.

지난 9월과 지난달 선보인 ‘4950원 화장품’ 매출은 운영 초기 대비 세 배 이상 증가했다. 운영 매장 역시 4개월 만에 전국 80개 점포로 확대됐다.

폴란드 뷰티 점유율 1위를 기록하는 ‘지아자(Ziaja)’, 롯데마트 전용 상품인 ‘미니페이스 by 끌레드벨’ 등도 인기다. 특히 3040 여성 고객을 중심으로 구매 비중이 높다.

양우석 롯데마트·슈퍼 퍼스널케어팀장은 “고물가 시대에 부담을 덜고자 초가성비 뷰티 프로모션과 초저가 상품을 함께 준비했다”며 “합리적인 가격과 품질을 모두 갖춘 상품을 통해 실질적인 혜택을 제공하겠다”고 말했다.