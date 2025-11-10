[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대는 최근 뷰티케어학과가 대학혁신지원사업 지원을 받아 ‘2025 대구·경북 대학페스타 (UNIF 2025)’에 참가했다고 10일 밝혔다.

대구시가 주최하고 계명대 산학협력단이 주관한 이번 페스타는 지난달 31일부터 11월 1일까지 동성로 일원 및 2.28기념중앙공원에서 개최됐다.

대구·경북의 대학생 및 시민이 참여했으며 개막식, 캠퍼스 온 스테이지, 대학 대항전, 대학별 홍보 및 체험, 캠퍼스 마켓 등 다채로운 프로그램으로 진행됐다.

특히 이번 페스타는 대구시의 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)사업인 도심캠퍼스 조성사업의 성과 공유회로 진행됐다.

대구한의대는 도심캠퍼스 조성사업에 뷰티케어학과가 진행하는 ‘SMART 뷰티케어’ 과정으로 참여하고 있다.

‘SMART 뷰티케어’ 과정은 교과 과목인 ‘베이직 메이크업실습’, ‘프로페셔널 네일실습’과 비교과 과목인 ‘뷰티 아로마테라피’, ‘나만의 화장품 만들기’로 구성되어 있으며 성공리에 진행중에 있다.

대구한의대 뷰티케어학과는 도심캠퍼스 성과 공유를 위해 뷰티케어 체험 부스를 운영했다.

지역사회와 함께 하는 수제 네일팁 제작 및 뷰티케어 화장품 (아로마 수분크림, 워터젤 립틴트) 만들기 체험을 실시하여 방문객들의 기억에 남을 경험을 제공하였다. 많은 학생과 시민들의 관심을 끌며 큰 인기를 모았다.

활동을 담당한 뷰티케어학과 민유홍 교수는 “학과 학생들이 수업시간에 배운 것을 현장에 활용할 수 있는 좋은 기회였다. 도심캠퍼스와 대학페스타를 통해 동성로의 활성화에 조금이나마 기여해 뿌듯하다“며 ”앞으로 뷰티케어학과는 더욱 앞장서서 지역 활성화에 노력할 계획“이라고 말했다.