[헤럴드경제=함영훈 기자] 세계적인 히트를 친 K-드라마 ‘사랑의 불시착’에서 북한군 장교로 출연했던 배우 현빈이 최근 한국과의 우정이 복원되고 있는 필리핀 마닐라 솔레어 리조트의 홍보대사로 위촉됐다.

그가 지금의 부인인 손예진 배우와 이 드라마에서 호흡을 맞출때 괜찮다, 상관없다는 뜻으로 “일 없습네다”라는 대사를 자주 한 적이 있음을 많은 시청자들은 기억하고 있다.

이 리조트는 지난해 종합 K축제, 코리아 위크를 9일씩이나 벌이고 가수 싸이를 홍보대사로 발탁했다. 솔레어는 한류의 마닐라 거점으로서, 필리핀 국내는 물론 해외에서 큰 인기를 끌고 있다.

럭셔리 리조트인 솔레어 마닐라는 이번 파트너십을 통해 우아한 카리스마와 세련미가 돋보이는 현빈이 앞으로 글로벌 홍보대사로서 한국은 물론 필리핀과 세계 각지에서 솔레어 리조트의 문화 및 엔터테인먼트 서비스를 강화하기 위한 다양한 홍보 활동을 펼칠 예정이라고 10일 밝혔다.

그 첫 시작으로 솔레어만이 선사할 수 있는 따뜻함, 기쁨, 럭셔리함이 더해진 필리핀의 크리스마스 매직을 현빈의 시선으로 완벽하게 담아낸다. 올 겨울, 마닐라에서 가장 반짝이고 잊지 못할 경험을 선사할 솔레어는 모든 곳에서 풍요로움과 유대감이 어우러진 축제 같은 원더랜드로 변모한다.

풍성한 축제 만찬과 엄선된 크리스마스 메뉴, 도시의 불빛으로 둘러싸인 럭셔리한 숙박까지, 솔레어 리조트는 맞춤형 서비스를 통해 고객들이 가장 세련된 방식으로 함께하는 아름다움을 재발견할 수 있도록 다양한 프로모션과 이벤트를 선보일 예정이다.

솔레어 리조트는 현빈과의 파트너십을 기념하여 한국 여행객들에게 풍요로움과 감동이 넘치고 매 순간이 의미로 가득 찬 특별한 연말연시를 선사하기 위해 기간 한정 스페셜 패키지를 선보인다. 실속 패키지는 객실, 2인 조식 뷔페, 공항 왕복 차량 서비스를 포함해 1박당 약 19만6000원부터 예약 가능하며 이 외에도 다이닝 크레딧을 제공하는 프리미엄 밸류 패키지, 럭셔리 스위트 패키지 등 다양한 상품이 마련되어 있다.

현빈과의 파트너십을 통한 솔레어 리조트의 새로운 캠페인 영상은 공식 홈페이지, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 다양한 채널을 통해 곧 공개될 예정이다.