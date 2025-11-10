BNK부산은행, 여자프로농구 타이틀 스폰서로 참여 리그 명칭 ‘BNK금융 2025-2026 여자프로농구’

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK부산은행은 ‘WKBL 여자프로농구’ 2025-2026 시즌의 타이틀스폰서로 참여한다고 10일 밝혔다. 이에 따라 이번 시즌 리그 공식명칭은 ‘BNK금융 2025~2026 여자프로농구’로 확정됐으며 최근 공식 엠블럼도 발표했다.

부산은행은 이번 계약을 통해 리그 공식 명칭 및 엠블럼 사용권을 포함해 경기장 내외, 방송 및 미디어 전반에 걸친 다양한 스폰서십 권리를 확보했다. 이는 부산은행의 스포츠 메세나 활동을 통한 지역 스포츠문화 발전의 일환이다.

WKBL과 BNK부산은행의 타이틀스폰서 조인식은 10일 서울 강서구 메이필드호텔에서 열리는 ‘BNK금융 2025~2026 여자프로농구 개막 미디어데이’에서 진행했다.

BNK부산은행 관계자는 “부산은행은 이번 타이틀 후원을 통해 한국 여자농구의 발전과 부산지역 농구 문화 활성화에 기여하고자 한다”며 “앞으로도 다양한 스포츠 후원과 사회공헌활동으로 지역과 함께 성장하는 메세나 파트너로서 역할을 강화하겠다”고 밝혔다.

이번 후원 외에도 부산은행은 지난 여름 부산에서 개최한 박신자컵대회 등 3개 국제대회에도 후원을 한 바 있다.

한편 오는 16일 오후 2시 20분 부산 사직실내체육관에서 열리는 ‘BNK금융 2025~2026 여자프로농구’ 개막전은 BNK썸 VS 신한은행의 맞대결로 펼쳐질 예정이다.