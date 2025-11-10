유엔산업개발기구(UNIDO)·세계철강협회(WSA) 등 국제기구 방문 이어, 유럽 주요 MICE 기관 현장 협력 모색

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북포항시가 2027년 개관을 앞둔 포항국제전시컨벤션센터(POEX) 의 성공적인 운영과 국제 경쟁력 확보를 위해 유럽 주요 MICE(회의·포상관광·컨벤션·전시회) 기관들과의 협력 네트워크 구축에 나섰다.

포항시는 지난 3일부터 유엔산업개발기구(UNIDO), 세계철강협회(WSA) 등 국제기구 및 산업기관을 잇따라 방문한 데 이어, 4일부터 7일까지 오스트리아 빈(Vienna)과 벨기에 브뤼셀(Brussels)을 직접 찾아 현장 협력을 모색했다.

특히 오스트리아 빈에서는 유럽 내에서 운영 효율성과 지속 가능성을 동시에 실현한 모범적 사례로 꼽히는 비엔나컨벤션센터(Viecon)를 방문했다.

포항시 대표단은 수자네 챈트너(Susanne Chantner) 지속가능성 책임자, 게랄드 슈타이노흐(Gerald Steinlechner) 사업 개발 책임자와 만나 국제회의 유치 전략, 지속가능 경영, 컨벤션센터 운영 방식 등 현장 경험을 중심으로 심도 있는 논의를 가졌다.

비엔나컨벤션센터는 오스트리아 최대 규모의 국제 전시·컨벤션 복합시설이다.

벨기에 브뤼셀에서는 복합 컨벤션시설 더 스퀘어(The Square Brussels Convention Centre) 관계자들을 만나 행사 운영, 시설 관리, 지속 가능한 MICE 인프라 구축 사례 등을 공유하며 도심형 복합시설 운영 방향을 논의했다.

더 스퀘어는 리모델링을 통해 예술과 기능이 어우러진 유럽 MICE의 상징적 공간으로 재탄생한 곳이다.

이어 브뤼셀시의 공식 MICE 통합기구인 비지트 브뤼셀(Visit Brussels)을 방문해 브뤼셀의 도시 차원 MICE 전략, 지원정책, 공공·민간 협력체계를 벤치마킹했다.

엘리자베스 잉겔젬(Elisabeth Inghelgem) 이사는 POEX 개관이 도시 브랜딩과 산업 전환을 동시에 이끌 수 있다는 점에 주목하며, 향후 국제회의 유치 전략 수립과 글로벌 네트워크 확장에 대한 협력 의사를 표명했다.

또한, 대표단은 KOTRA 브뤼셀무역관의 임태형 관장을 만나 포항과 POEX를 홍보하고 유럽과의 네트워크 구축 방안을 논의했으며,

임 관장은 포항의 산·학·연 장점을 살릴 수 있는 유럽 전시·컨퍼런스 자료 공유 및 홍보 협력을 약속했다.

포항시는 이번 유럽 협력 활동을 통해 도시산업 구조와 연계된 MICE 전략의 중요성을 재확인하고, 향후 글로벌 협력과 지속가능한 운영체계 구축의 방향성을 구체화했다.

이상현 관광컨벤션도시추진본부장은 “이번 방문의 가장 큰 의미는 포항이 앞으로 어떤 방향으로 MICE 산업을 발전시켜야 하는지를 직접 보고 미래를 설계한 과정에 있다”며 “POEX 개관 이후에도 글로벌 주요 기관들과의 협력을 이어가 포항의 경쟁력을 한 단계 끌어올리겠다”고 밝혔다.