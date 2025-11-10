건조벼 1,805톤 포함 총 2,170톤…중간정산금 4만원 지급, 농가 소득 안정 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군이 10일부터 2025년산 공공 비축미 매입을 시작헸다고 밝혔다.

올해 매입 물량은 총 2,170t으로, 건조벼 1,805t, 산물벼 327t이며, 친환경벼 38t도 포함된다

산물 벼는 지난달 30일 이미 봉화조공DSC에서 매입을 완료했다.

매입은 봉화읍을 시작으로 관내 7개 지정 장소에서 진행되며, 품종은 ‘일품’과 ‘해담’으로, 수분 13~15% 이하 건조 상태의 톤백(800kg)과 포대(40kg) 단위로 실시된다.

품종검정제도에 따라 출하 품종 위반 시 향후 5년간 공공비축미 매입 대상에서 제외될 수 있어 농가의 주의가 요구된다.

공공 비축미곡 매입 가격은 수확기 전국 평균 산지쌀값을 기준으로 조곡(40kg) 환산 가격이 적용되며, 매입 직후 포대당 4만원의 중간 정산금이 지급된다. 최종 정산금은 12월 말 지급될 예정이다.

박현국 군수는 “어려운 여건 속에서도 고품질 쌀 생산에 힘써주신 농가에 감사드리며, 공공비축미 매입을 안정적으로 추진해 농가소득 향상과 쌀 수급 안정에 기여하겠다”고 말했다.