KB, 국민펀드 10조·산업융자 68조 신한, 중기에 72조~75조원 대출 “투자확대 속 건전성 관리가 관건”

KB금융그룹과 신한금융그룹이 2030년까지 생산적·포용금융에 각각 110조원을 투입하기로 했다. 그간 주택담보대출 등 부동산에 집중된 자금을 성장 잠재력이 높은 기업과 첨단산업 등 생산적 분야로 흐르게 하겠다는 정부 정책에 호응하기 위해서다.

이로써 5대 금융그룹(KB·신한·하나·우리·NH농협)이 모두 생산적 금융 대전환이라는 정부 기조에 맞춘 자금 공급 계획을 내놓게 됐다. 향후 5년간 총 508조원 규모다. 모험자본에 대한 대규모 자금 투입이 자산건전성 저하, 부실화 위험 등으로 이어질 수 있다는 점에서 철저한 리스크 관리는 과제로 꼽힌다.

▶KB금융, 계열사별 전담조직 신설=10일 금융권에 따르면 KB금융은 지난 9월 출범한 생산적금융 협의회를 중심으로 2030년까지 생산적 금융에 93조원, 포용금융에 17조원을 지원하는 세부 추진 계획을 마련했다.

우선 생산적금융 93조원은 투자금융 25조원과 전략산업융자(기업대출) 68조원으로 공급한다. 투자금융 부문은 ▷국민성장펀드 10조원 ▷그룹 자체투자 15조원으로 구성된다. 전략산업융자의 경우 5년간 68조원 규모로 첨단전략산업과 유망성장기업 등에 자금을 공급한다.

KB금융은 특히 국가균형발전을 위한 ‘5극 3특 전략’에 부합하는 지역 성장 프로젝트 발굴을 적극 추진하겠다는 계획이다.

포용금융 17조원은 서민취약계층 대상 대출 및 채무조정에 10조5000억원, 소상공인·자영업자 대출에 6조5000억원을 각각 배분했다.

KB금융은 주요 계열사 사장단이 참여하는 생산적금융 협의회를 통해 추진방향과 세부실행방안을 논의하고 있다. 계열사별로 전담조직을 만들어 생산적금융을 속도감 있게 추진할 예정이다.

특히 기업여신 정책과 영업방식 등을 국가 산업육성 관점에서 접근해 대출지원을 확대할 방침이다. 각 계열사 내 부동산금융 영업조직을 축소하고 기업·인프라금융 영업조직을 확대하는 조직개편을 검토 중이다.

▶신한금융, 초혁신경제 성장지원 추진=신한금융은 2030년까지 93조~98조원 규모의 생산적 금융을 단계적으로 공급한다.

우선 국민성장펀드에 10조원을 투입해 인공지능(AI)·반도체 등 첨단전략산업을 비롯해 기후·에너지·인프라·콘텐츠·식품 등 산업을 집중적으로 지원한다. 이와 별개로 그룹 자체적으로 10조~15조원의 투자자금을 조성해 정부의 초혁신경제 15대 프로젝트 영역을 포함한 추가 투자를 병행한다.

은행을 중심으로 하는 ‘초혁신경제 성장지원 추진단’을 통해서는 부동산을 제외한 일반 중소·중견기업에 72조~75조원 규모의 그룹 자체 대출을 공급한다.

아울러 민생경제 회복 지원과 금융 취약계층의 신용회복 및 재기지원 활성화를 위해 12조~17조원 규모의 포용적 금융을 공급하기로 했다.

신한금융은 이미 반도체·에너지·지역 인프라 등 국가 전략산업의 핵심 기반과 신산업 분야에 대해 10조원 규모의 파이낸싱을 시작했다. 반도체 산업 클러스터의 교통·용수 인프라 등 기반시설에 대한 총 5조원 규모의 금융주선이 대표적이다.

신한금융은 지난 9월 발촉한 그룹 통합 관리조직인 ‘생산적 금융 PMO(프로젝트 매니지먼트 오피스)’를 중심으로 생산적 금융의 모든 과정을 체계적으로 점검할 예정이다.

▶정부 정책에 화답한 금융권, 건전성 관리는 과제=KB·신한금융을 끝으로 5대 금융이 모두 정부 정책에 부응하는 생산적 금융 프로젝트 추진을 공식화했다. 그룹별로 보면 KB금융과 신한금융이 각각 110조원으로 가장 많고 ▷NH금융 108조원 ▷하나금융 100조원 ▷우리금융 80조원 등이다.

김상봉 한성대 경제학과 교수는 “생산적 금융에서 정부 예산은 중소기업에 지원하고, 민간에서는 보다 규모가 있는 큰 기술 기업에 자금을 공급하는 식으로 돼야 한다”며 “은행이 이미 기술금융을 통해 대출을 많이 해둔 상태인데 앞으로는 투자 비중을 늘리는 방향으로 가야 한다”고 조언했다.

다만 대규모 자금 투입에 따른 자산건전성 저하는 생산적 금융 추진 과정에서 금융권이 직면할 수 있는 핵심 리스크로 지목된다. 담보가 확실한 가계대출 대신 기업대출, 벤처투자 등 고위험 부문을 확대하면 위험가중자산(RWA) 증가와 그에 따른 자본비율 하락 등이 불가피하기 때문이다.

정부가 위험가중치 조정 등 규제 완화를 예고하고는 있으나 실물경제 중심의 자금 운용이 금융권의 연체율 상승이나 부실화 위험 등으로 이어질 우려는 여전하다는 지적이다.

실제 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리)에 따르면 3분기 말 이들의 요주의여신(연체 1~3개월)은 총 18조3490억원으로 집계됐다. 우리금융지주 출범으로 4대 금융 합산 통계가 시작된 2019년 1분기 이후 최대 규모다. 고정이하여신(NPL·연체 3개월 이상)도 9조2682억원으로 집계됐다. 역대 최대였던 2분기(9조3042억원)보다 360억원가량 줄었지만 1년 전보다 18% 늘어난 규모다.

금융지주 한 관계자는 “작년부터 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등과 관련해 정부와 정상화 작업을 진행 중이고 가계부채 강화 조치 등 감안해 시장 상황을 주의깊게 모니터링하고 있다”며 향후 생산적 금융 확대와 관련해서도 “여신심사전략의 정교화, 연체발생 전 관리 등으로 안정적인 연체관리에 집중할 계획”이라고 말했다.

김은희·김벼리 기자