[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대가 지난 7일 천마체육관에서 개최한 ‘2025 스마트팩토리 컨소시엄 창의적 종합설계 경진대회 예선전’에서 영남이공대 학생들이 대상과 은상을 동시에 거머쥐며 2관왕의 영예를 안았다.

산업통상부와 한국산업기술진흥원이 지원하는 이번 대회는 전국 11개 전문대가 참여해 총 23개 팀이 출전, AI·바이오·에너지신산업 등 다양한 산업기술 분야의 창의적 아이디어가 격돌한 공학기술교육 혁신의 장이었다

이번 경진대회는 전문대학 간 공동 교육혁신의 일환으로 마련된 전국 단위 경진대회로, 전공동아리와 졸업작품, 캡스톤디자인 결과물을 중심으로 학생들의 창의적 문제 해결력과 실무형 기술 역량을 겨루는 무대였다.

영남이공대를 비롯해 거제대, 경남정보대, 동양미래대, 두원공과대, 명지전문대, 신성대, 인하공업전, 제주한라대, 조선이공대, 충북보건과학대등 총 11개 대학이 참가했다.

이번 경진대회는 IoT가전·에너지신산업·바이오헬스·AR·VR 등 4차 산업혁명 핵심 분야의 작품 23점이 출품됐다.

이날 영남이공대는 AI 기반 자기계발 플랫폼 ‘셰르파’팀이 대상, 온도감응형 유착방지제 ‘CCTL’팀이 은상을 수상하며 영남이공대의 창의융합 교육성과를 입증했다.

셰르파 팀은 ‘AI친구와 함께하는 즐거운 자기계발 플랫폼’으로 작심삼일이 고민인 청년들을 위한 통합 자기계발 플랫폼을 출품해 사업화 가능성, 기획성, 기술성 등을 인정받으며 대상의 영예를 안았다.

은상을 받은 CCTL 팀은 ‘온도감응형 유착방지제’로 온도 감응형 기반 전기 자극에 따라 분해 및 약물 방출을 제어할 수 있는 EGF-도입형 유착방지제를 출품해 안전성, 효율성, 사용자 제어성을 동시에 갖춘 차세대 유착방지 소재의 가능성 부분에서 높은 점수를 받았다.

이번 대회는 창의·융합성, 기술완성도, 사업화 가능성, AI 연계성 등 종합적 평가항목을 바탕으로 심사가 진행됐으며 대상을 수상한 영남이공대 세르파 팀은 오는 25일에 열리는 본선에서 4년제 일반대 학생들과 실력을 겨룰 예정이다.

영남이공대는 AI와 바이오헬스 분야에서 동시에 수상하며 교육-연구-산학협력의 연계성과 실무교육의 경쟁력을 입증했다.

영남이공대 이재용 총장은 “앞으로도 산업 현장에서 곧바로 통할 수 있는 실무 중심 교육과 AI·스마트팩토리·바이오 등 미래 핵심 분야의 융합 교육을 강화해 창의공학인재 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.