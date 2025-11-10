알리익스프레스, 7~9일 광군제 팝업 성료 ‘11초 장바구니 챌린지’에 소비자들 몰려

[헤럴드경제=강승연 기자] “11초 동안 장바구니에 최대한 많이 담아주세요. 각자 뽑으신 도구를 이용하시면 됩니다.”

지난 7일 서울 성수동 3번 출구 앞에 마련된 알리익스프레스의 팝업스토어. ‘11초 장바구니 챌린지’를 앞두고 팽팽한 긴장감이 감돌았다. 팝업 한가운데 불닭볶음면, 마스크팩, 치약 등 각종 생활용품과 식품이 수북하게 쌓인 대형 장바구니에 직원들이 쉴 새 없이 물건을 채웠다. 주변에 선 빨간 쇼핑백을 든 참가자들은 조용히 목표물을 탐색했다. 손에는 커다란 삽부터 주걱, 때밀이 손수건까지 다양한 도구가 들려 있었다. 이윽고 진행 요원이 ‘시작’이라는 말과 함께 11초 타이머 버튼을 누르자, 참가자들은 눈 앞에 보이는 물건들을 잽싸게 쓸어 담았다. 생각보다 빠르게 11초가 끝나자 아쉬워하는 목소리도 들렸다.

이커머스 플랫폼 알리익스프레스는 연중 최대 쇼핑 축제인 ‘광군제(11월 11일)’를 앞두고 지난 7~9일 성수동에서 팝업스토어를 운영했다. 지난 4일부터 온라인에서 진행 중인 11초 장바구니 챌린지를 현장에서 직접 체험할 수 있도록 확장한 온·오프라인 통합형 공간으로 꾸몄다.

방문객들은 2층에서 브랜드 전시존을 둘러보고, 체험존에서 세 가지 챌린지를 수행한 후 11초 제한시간 안에 장바구니에 상품을 담는 게임에 참여할 수 있었다. 챌린지는 광군제 쇼핑에 필요한 ‘정교한 터치, 동체시력, 순발력’에 각각 초점을 맞춘 게임으로 구성됐다. 손가락 펀치 기계 110점 넘기기, 장바구니에 배드민턴 셔트콕 넣기, 움직이는 영상 속 빨간 장바구니 클릭하기 등 쉽고 재미있게 참여할 수 있는 게임들이었다.

이는 광고 캠페인 속 훈련들과 연계한 테마로, MZ세대 취향의 체험 요소와 ‘게이미피케이션(게임을 결합한 몰입 전략)’을 결합했다는 설명이다. 또한 팝업을 방문한 참여자가 온라인에서 진행한 ‘11초 장바구니 챌린지’ 기록을 제시하면, 경품 이벤트 참여 시 우대 혜택을 받을 수 있는 온·오프라인 연계 프로그램도 함께 운영하며 재미를 더했다.

오픈 첫날부터 현장에는 길게 줄이 늘어서며 참여 열기로 뜨거웠다. 평일 낮이었지만 1~2시간 기다려야 입장할 수 있었다. 외국인들도 눈에 띄었다. SNS(사회관계망서비스)에는 3시간 넘게 기다려 들어갔다는 인증 글들이 올라올 정도였다. 한 방문객은 “앱에서만 즐기던 챌린지를 직접 체험하니 몰입감이 최고였고, 알리익스프레스라는 브랜드가 더 친근하게 느껴져 신났다”고 소감을 전했다.

팝업스토어를 중심으로 한 현장 열기가 온라인 참여로 이어지며, ‘11.11 광군제’에 대한 기대감도 한층 끌어올렸다. 올해 광군제에는 생활·주방·라이프스타일·의류·식품 등 다양한 카테고리에서 경동나비엔 및 더자리, 어반플레이어스, 가쯔(KAZT), 순천만수산 등 다양한 국내 셀러들이 참여한다. 이들 브랜드는 타임딜을 통해 1만1111원 특가 상품 또는 최대 50% 할인 혜택을 제공한다.

올해 광군제는 소비자 참여가 크게 늘어나며 국내 셀러들의 성장세로 이어질 것으로 기대된다. 지난해 참여한 셀러들의 광군제 기간 GMV(총거래액)는 일일 평균 대비 큰 폭으로 상승했다. 장난감·취미, 육아·아동, 가구 등 신흥 카테고리에서 두 자릿수 성장률을 기록한 바 있다. 이 같은 흐름은 광군제가 단순한 할인 행사를 넘어, 셀러와 성장하는 ‘상생형 쇼핑 축제’로 자리 잡고 있음을 보여준다고 알리익스프레스는 강조했다.

알리익스프레스 관계자는 “광군제는 소비자에게는 합리적인 쇼핑의 즐거움을, 셀러에겐 새로운 성장의 기회를 제공하는 축제”라며 “앞으로도 소비자가 더 즐겁게 쇼핑하고, 셀러가 함께 성장할 수 있도록 다양한 혜택과 프로그램을 꾸준히 확대할 것”이라고 말했다.