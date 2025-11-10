에이피 뷰티·수잔카프만 인기 브랜드 신제품…최대 14% 캐시 적립

[헤럴드경제=신현주 기자] 럭셔리 뷰티·패션 버티컬 서비스 알럭스(R.LUX)가 16일까지 ‘윈터 뷰티’ 행사를 개최한다고 밝혔다.

행사에는 새롭게 입점한 에이피 뷰티와 수잔카프만(Susanne Kaufmann)을 비롯해 로라 메르시에, 메모, 아워글래스, 산타마리아노벨라 등이 참여한다. 에이피 뷰티의 대표 제품 ‘듀얼 리페어 리프트 크림’은 겨울철 피부를 매끄럽고 윤기 있게 가꾸는 크림이다.

수잔카프만은 오스트리아의 스파 전통에서 탄생한 비건 뷰티 브랜드다. 자연에서 얻은 식물 성분을 중심으로 피부에 순한 케어 제품을 선보인다. ‘핸드 크림’과 ‘리파이닝 스칼프 & 바디 스크럽’이 대표 제품이다.

올겨울 뷰티 트렌드는 로지 모브와 브릭 코랄처럼 차분한 색상을 중심으로 윤기 있는 텍스처가 주목받고 있다. 보습력과 발색을 모두 갖춘 ‘맥 러스터글래스 립스틱’과 ‘클라랑스 립 오일’ 등이다. 치크는 ‘나스 블러쉬’와 ‘로라 메르시에 블러쉬’가, 향수는 ‘산타마리아노벨라 멜로그라노’와 ‘멜린앤게츠 레더’가 인기다.

행사 상품은 로켓배송으로 빠르게 받아볼 수 있다. ‘시그니처 패키지’로 포장돼 배송된다. ‘선물하기’ 기능으로 상대방의 연락처만으로 간편하게 선물을 보낼 수 있다. 와우회원은 익일 로켓배송과 함께 당일 새벽 배송도 이용할 수 있다. 구매 금액의 10% 캐시 적립 혜택(하루 최대 15만원)도 받을 수 있다. 와우카드로 결제하면 추가 4% 캐시 적립(월 최대 4만원)이 제공된다.