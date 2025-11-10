쾌적한 환경을 원하는 수요자가 해마다 증가하면서 ‘공세권 아파트’가 지속적인 인기를 얻고 있다. 특히 지역을 대표할 만한 규모를 갖춘 단지는 향후 높은 프리미엄이 기대된다는 평가다.

주택산업연구원이 발표한 ‘2025년 미래 주거트렌드’ 조사에 따르면, 응답자의 33.0%가 주거지 선택 시 ‘공원·녹지 등 쾌적성’을 가장 중요한 요소로 꼽았다. 이는 교통편의성(24%), 생활편의시설(19%), 교육환경(11%)보다도 높은 수치다.

KB경영연구소의 ‘KB골든라이프 보고서’에서도 은퇴 전 가장 살고 싶은 곳으로 ‘공원 및 자연환경이 우수한 지역’을 선택한 응답자가 50% 이상을 차지하며, 자연친화적인 주거지 선호가 높다는 것을 증명했다.

이러한 수요자들의 선호도는 실제 집값 상승으로 이어지고 있다. 특히 대규모 공원을 내 집 앞마당처럼 누릴 수 있는 민간공원 특례사업 아파트가 주목받고 있으며, 입주 후 집값이 오르고 있다.

실제 지난해 도시공원 특례사업인 경기도 포천에 공급된 ‘태봉공원 푸르지오 파크몬트’ 전용 84㎡는 올해 4월 4억 7,000만원에 거래되며 지역 최고가를 기록했다. 또한 이천의 부악공원 ‘이천자이더파크’ 전용 84㎡도 올해 1월 5억4,000만원에 거래되며 지역 최상위권 가격을 형성했다.

지방에서도 상황은 비슷하다. 강원도 강릉에 공급된 ‘강릉 롯데캐슬 시그니처’ 전용 163㎡는 지난해 7월 4억8,000만원에 거래됐다가 올 초에는 6억2,000만원까지 가격이 뛰었다. 교동7공원 특례사업으로 조성된 단지로, 쾌적한 환경이 가격 상승의 주요 요인으로 꼽힌다.

부동산 전문가는 “도심 속 녹지는 인위적으로 조성할 수 있는 데 한계가 있어, 공원 인접 단지는 희소성이 크다”며 “특히 민간공원 특례사업 단지는 공원 안에 아파트가 들어서는 구조이기 때문에 입주 후에도 공원을 앞마당처럼 이용할 수 있어 높은 프리미엄을 형성하는 경우가 많다”고 말했다.

포항에서도 민간공원 특례사업으로 공급되는 ‘힐스테이트 환호공원’이 지역 랜드마크로 손꼽히고 있다. 단지는 경북 포항시 북구 양덕동 일원(1, 2블록)에 들어서는 포항 최대 규모의 민간공원 특례사업으로 지하 3층~지상 최고 38층, 20개 동, 전용면적 59~101㎡, 총 2,994가구(1블록 1,590가구, 2블록 1,404가구) 규모의 대단지이다.

특히 지난 10월 20일부터 입주를 시작해 계약 후 즉시 입주가 가능하다. 기다림 없이 새 집으로 바로 들어설 수 있어 실수요자들의 만족도가 높다는 평가다. 또, 실세대를 직접 보고 경험할 수 있도록 리무진 투어를 운영해 수요자들이 보다 안심하고 계약을 할 수 있다.

단지는 포항시 최대 규모로 조성되는 약 40만평 규모의 환호공원 바로 앞에 조성되며, 포항에서 유일하게 숲세권과 오션뷰를 동시에 누릴 수 있는 입지로 차별화된 희소가치를 자랑한다. 남향 위주 단지 배치, 4베이·판상형(일부) 설계, 드레스룸·펜트리·알파룸(일부) 적용 등으로 브랜드평판지수 1위 ‘힐스테이트’의 명성에 걸맞은 상품성과 주거 쾌적성을 갖췄다.

38층 스카이라운지에서는 환호공원과 동해바다를 한눈에 조망할 수 있으며, 게스트하우스·골프연습장·피트니스센터·작은도서관 등 다양한 커뮤니티 시설도 마련돼 있다. 포항 유일의 엘리베이터에 에어컨을 설치하고, 층간차음제를 적용하는 등 세심한 설계도 돋보인다.

또한 큐레이팅 서점 ‘아크앤북’(ARC.N.BOOK)과 비영리 공익법인 ‘아름다운가게’와 협업해 입주민들을 위한 단지 내 도서관에서 ‘순환의 서가’ 서비스도 선보여 화제다. 분기별로 ‘일상(Daily), 주말(Weekend), 스타일(Style), 영감(Inspiration)’ 등 테마에 맞는 신간으로 교체하며, 교체된 책은 기부하는 방식으로 입주민들에게 타 단지에서는 느낄 수 없는 교양 있는 일상을 제공할 것으로 보인다.

단지 내 조형물 아르쿠스(Arcus)는 K-Design Award 2025(아시아 3대 디자인 어워드)에서 상위 1.5% 출품작에만 수여되는 ‘골드 위너’를 수상했으며, 산업통산자원부가 주최하는 대한민국 대표 디자인 어워드인 우수디자인상품(GD) 2025에도 선정되었다.

이외에도 자미탄(배롱 특화 정원), 환호진경원(석가산 중앙 광장), 산수원(수경 특화 정원), 바다탐험대 옥토넛 물놀이터 등 다채로운 조경 공간을 통해 생활과 휴식이 조화를 이루는 주거 환경을 선사한다.

분양 혜택도 풍부하다. 특별 계약 축하금을 지급되며, 잔금유예(2025년 7월 1일 이후 계약세대 한정)도 계약 후 6개월 이내에 가능해 초기 부담을 낮췄다. 또한 계약금 500만원(1차) 정액제 등 금융 혜택과 발코니 무상 확장, 중문 무상 제공 등 계약자의 부담을 낮춰줄 혜택도 제공한다.

입주 지정 기간 내 잔금을 납부한 계약자를 대상으로 추첨 이벤트를 통해 제네시스 G80, 샤넬백, 75인치 TV등의 경품도 제공할 예정이여서 관심을 모으고 있다.

견본주택은 포항시 북구 장성동에 위치해 있다.