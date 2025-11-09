[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 8일 대구 두류공원 솟대광장에서 지역주민을 위한 ‘2025학년도 지역주민 건강 돌봄 행사’를 열었다.

이번 행사는 영남이공대 지역사회봉사센터가 주관하고 간호학과·물리치료과·치위생과·글로벌베이커리과·반려동물스타일리스트과 등 5개 학과가 참여해 지역민의 건강 증진과 복지 향상을 위한 다양한 프로그램을 운영했다.

이날 행사는 대학이 보유한 전공 전문성과 재학생들의 실천적 봉사정신을 결합한 대표적인 현장형 사회공헌 프로그램으로, 지역 내 활성화된 공공공간을 활용해 주민 복지욕구를 충족시키고 학생들이 나눔과 배려의 가치를 실천하는 교육의 장으로 마련됐다.

행사에는 재학생 및 지도교수, 운영위원 등 120여명이 학생 주도로 전공기반 건강 돌봄 부스를 운영했으며 지역 주민 200여 명이 행사에 참여했다.

간호학과 학생들은 지역 어르신과 주민들을 대상으로 치매 조기검진 상담, 혈당 및 혈압 측정 서비스를 제공하며 만성질환 예방에 힘썼고 물리치료과 학생들은 건강 마사지와 근육 테이핑 체험을 통해 일상 속 신체 회복 방법을 안내했다.

또 치위생과는 구강세균검사와 틀니 관리 요령, 올바른 칫솔질 교육을 진행하며 구강건강 관리의 중요성을 전했고 글로벌베이커리과는 건강한 먹거리 체험 부스와 ‘올바른 식습관 캠페인’을 통해 균형 잡힌 식생활 문화를 확산시켰다.

반려동물스타일리스트과 학생들은 ‘반려견 에티켓 교실’을 운영해 반려동물과 함께하는 올바른 반려문화를 알리며 학생들은 단순한 봉사활동을 넘어 자신들의 전공지식과 기술을 지역 주민의 건강 증진에 실질적으로 적용하며 의미 있는 시간을 가졌다.

영남이공대 지역사회봉사센터는 이번 행사를 단순한 봉사활동이 아닌 학생들이 전공 이론과 실습을 실제 현장에 적용하며 공동체 의식과 사회적 책임감을 몸소 체득할 수 있는 기회를 제공했다.

영남이공대 이재용 총장은 “앞으로도 지역사회봉사센터를 중심으로 교육, 복지, 문화 등 다양한 분야에서 주민과 함께하는 사회공헌 프로그램을 확대하고 학생들이 전공역량을 현장에서 발휘하며 지역사회의 일원으로 성장 할 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다“고 말했다.