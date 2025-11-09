효자지구·관사골, 사업 종료 후 타 지자체 방문 ‘러시’

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시와 영주시 도시재생지원센터는 새뜰마을사업이 종료된 이후에도 전국 각지에서 영주시의 성공 사례를 배우기 위한 선진지 답사가 꾸준히 이어지고 있다고 9일 밝혔다.

새뜰마을사업은 취약지역의 생활 여건을 개선하고 주민의 삶의 질을 높이는 것을 목표로 하는 정부의 지역 개발 사업이다.

지난 6일, 경상북도 주관 ‘2025년 경북 취약지역 생활 여건 개조 사업 워크숍’의 일환으로 도내 각 시·군 사업 담당자 약 50명이 영주시 효자지구 새뜰마을사업 현장을 방문했다.

참가자들은 사업 추진 과정과 성과를 직접 확인하고 향후 지역 사업 추진에 필요한 정보를 얻고자 영주시를 찾았다.

효자지구 새뜰마을사업은 2017년 선정돼 2022년 준공됐으며, 주민과 행정의 협력이 돋보이는 대표적 도시재생 성공 사례로 평가된다.

특히 2023년 사업추진실적 종합평가에서 경북 내 유일 ‘우수지구’로 선정되며 그 성과를 공식적으로 인정받았다.

현장을 둘러본 참석자들은 ▲민간 협력형 집수리 사업 ▲타 사업과의 연계 방안 ▲도시가스 공급 ▲거점시설 조성 등 구체적 추진 방식에 큰 관심을 보였다.

한편, 영주시의 또 다른 새뜰마을사업 완료 지역인 관사골(2021년 완료)도 선진지 방문지로 인기가 높다

. 지난 9월~10월 대구 동구, 영천시, 원주시 등 5개 지자체에서 약 150여 명이 관사골을 방문했으며, 11월에는 청주를 포함한 여러 지자체에서 추가 답사를 예약하는 등 방문 수요가 계속 증가하고 있다.

관사골 지역은 새뜰마을사업 종료 후에도 미래 교육지구 사업, 생활권 로컬브랜딩 사업 등 다양한 프로그램이 활발히 추진되며, 영주시민뿐 아니라 다른 지역에서도 찾는 도시재생 명소로 자리매김했다.

영주시 관계자는 “관사골과 효자지구 새뜰마을사업은 주민 참여와 만족도가 높아 성공 사례로 평가받는다”며, “방문한 시·군 담당자들이 영주시의 경험을 벤치마킹해 지역 발전의 모델로 삼기를 바란다”고 밝혔다.