맨손 활어잡기·물회 퍼포먼스·군민 미니올림픽까지… 지역민과 관광객 어우러진 축제 한마당

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 동해안 대표 어항인 울진군 죽변항이 수산물과 지역 공동체, 문화가 어우러진 축제로 활기를 띠었다.

지난 7일부터 9일까지 사흘간 열린 ‘2025 죽변항 수산물축제’에는 약 6만 명의 방문객이 몰리며 항구 일대가 인파로 북적였다.

올해 축제는 ‘가자, 죽변항! 먹자, 수산물!’을 슬로건으로 내걸고, 신선한 제철 수산물을 현장에서 경매로 거래하는 즉석 수산물 경매, 맨손 활어잡기, 물회 퍼포먼스 등 다양한 체험 프로그램을 선보였다.

남녀노소 누구나 참여할 수 있는 행사로 지역민과 관광객의 큰 호응을 얻었다.

특히 울진군 10개 읍·면이 팀을 이뤄 펼친 군민 미니올림픽은 단체줄넘기, 공 던지기 등으로 꾸며져 주민 화합의 장을 연출했다. 열정적인 응원과 단합된 경기력은 관람객의 박수를 받았다.

축제 개막 첫날 밤에는 어선 퍼레이드와 불꽃놀이가 진행돼 죽변 앞바다를 화려하게 장식했다.

바다 위로 퍼지는 불빛은 어민들의 풍어와 지역민의 안녕을 기원하는 의미를 담았다. 이어진 트로트 가수 이찬원·황윤성의 축하공연은 축제 분위기를 최고조로 끌어올렸다.

축제 기간 내내 진행된 참여형 체험 이벤트와 다양한 먹거리 장터는 가족 단위 방문객의 만족도를 높였다. 군은 농어촌버스 무료 운행, 관광택시 요금 지원, 전세버스 지원 등 교통 편의를 강화해 지역 상권과 관광 활성화에도 기여했다.

군은 행사 전후 경호인력, 수상안전요원, 공무원 등 90여 명을 배치하고 사전 안전교육과 현장 점검을 실시해, 단 한 건의 안전사고 없이 축제를 마무리했다.

손병복 울진군수는 “죽변항 수산물축제가 지역민과 관광객이 하나 되는 뜻깊은 행사로 성장했다”며 “앞으로 울진을 대표하는 해양문화축제로 발전시키고, 지역 수산업과 관광 산업이 함께 성장하는 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.

이번 축제는 단순한 먹거리 행사를 넘어 동해안 수산업의 가치를 알리고, 지역 공동체와 관광을 연결하는 문화행사로서 의미를 더했다.