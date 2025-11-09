‘대형 백화점 폭파’ 온라인 협박글 잇따라

[헤럴드경제=정윤희 기자] 대형 백화점을 폭파하겠다는 온라인 협박글이 잇따라 올라오며 혼란이 빚어지고 있다.

9일 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오전 한 온라인 커뮤니티에 ‘더현대서울에 폭발물을 설치했다’는 글이 게시됐다.

경찰과 소방 당국은 오전 11시 5분께부터 낮 12시 30분까지 약 90분간 백화점 곳곳을 수색했으나 폭발물은 발견되지 않았다.

고객 대피는 따로 없었지만 경찰과 소방 인력 등 40여명이 출동하면서 일부 고객들은 불안감을 호소했다. 현재 문제의 글은 삭제된 것으로 전해졌다. 경찰은 글 작성자를 쫓고 있다.

전날 오후 7시 34분께에도 온라인 커뮤니티 디시인사이드에 ‘서울 롯데백화점에 다이너마이트 설치했으니 도망쳐라’는 취지의 글이 올라와 롯데백화점 노원점에 있는 영화관에서 영화를 보던 시민 100명이 대피했다.

경찰은 서울에 있는 롯데백화점 지점 10곳에 대테러대응팀 등을 출동시켜 수색을 벌였으나 역시 폭발물은 발견되지 않았다. 경찰은 해당 글의 인터넷주소(IP)를 확인해 작성자를 추적 중이다.