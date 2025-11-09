[헤럴드경제=채상우 기자] 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 일본인 여성의 외국인 대상 성매매가 증가하고 있는 상황에 대해 “매매춘 근절을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

지난 6일 산케이 신문에 따르면 다카이치 총리는 이날 참의원 본회의에서 야당 의원의 관련 질문에 “여성과 일본의 존엄을 지키기 위한 말씀, 대단히 무거운 지적”이라며 이같이 말했다.

해당 문제를 제기한 시오무라 후미카 입헌민주당 의원은 “해외 매체로부터 ‘일본은 새로운 섹스 투어리즘 국가’라고 보도되고 ‘일본은 여성의 존엄을 지키지 않는 나라’라는 이미지가 국제적으로 퍼지고 있다”고 지적했다.

시오무라 의원은 “외국인 남성에게 안심하고 성매매를 할 수 있는 나라로 인식되고 성을 팔 수밖에 없는 여성만이 검거되는 왜곡된 구조가 있다”며 “여성의 인권 침해에 더해 범죄 자금의 거점으로 간주되면 국제적 신용을 잃게 된다”고 했다.

이에 대해 다카이치 총리는 “사회 정세 등을 감안한 매매춘에 관한 규제 방식을 검토해 나가겠다”며 “토쿠류(유동형 범죄그룹)가 매매춘을 자금원으로 삼는 것도 막아야 한다”고 강조했다.

그러면서 “매매춘 근절과 토쿠류 박멸을 향해 노력을 추진하겠다”고 덧붙였다.

코로나19로 인한 여행 제한이 풀린 뒤 일본 여성들의 외국인 상대 성매매가 증가한 것으로 알려졌다. 최근 외신을 통해서도 일본 ‘성매매 관광’이 보도되며 사회적 문제로 제기되고 있다. 외신은 “일본이 중국인 등 외국인들의 섹스 관광지가 됐다”며 엔화 약세와 빈곤층 증가 등을 원인으로 지목했다.