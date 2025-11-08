[사진=김병진기자]
[헤럴드경제(청도)=김병진 기자]깊어가는 가을이 사람들 마음속에 넉넉함과 함께 풍요로움을 남겨 놓았다. 사찰내 가을의 깊이 만큼 묵언수행이 깊어만 가고 있다. 아름다움을 찾아 나선 나들이객들이 자연을 배경삼아 추억을 남기고 있다. 8일 오후 고요를 간직한 사찰은 간간히 비가 내리는 가운데 단풍에 묻혀 시나브로 깊이를 더해가고 있다.


