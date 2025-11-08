[헤럴드경제(청도)=김병진 기자]깊어가는 가을이 사람들 마음속에 넉넉함과 함께 풍요로움을 남겨 놓았다. 사찰내 가을의 깊이 만큼 묵언수행이 깊어만 가고 있다. 아름다움을 찾아 나선 나들이객들이 자연을 배경삼아 추억을 남기고 있다. 8일 오후 고요를 간직한 사찰은 간간히 비가 내리는 가운데 단풍에 묻혀 시나브로 깊이를 더해가고 있다.
kbj7653@heraldcorp.com
입력 2025-11-08 21:32:28
[헤럴드경제(청도)=김병진 기자]깊어가는 가을이 사람들 마음속에 넉넉함과 함께 풍요로움을 남겨 놓았다. 사찰내 가을의 깊이 만큼 묵언수행이 깊어만 가고 있다. 아름다움을 찾아 나선 나들이객들이 자연을 배경삼아 추억을 남기고 있다. 8일 오후 고요를 간직한 사찰은 간간히 비가 내리는 가운데 단풍에 묻혀 시나브로 깊이를 더해가고 있다.
“회당 출연료 5억 주더니, 웬 날벼락” 완전 망했다…100% 손실 사태
[헤럴드경제=박영훈 기자] “대박 난 줄 알았더니, 웬 날벼락” “더 이상 못 믿겠다” CJ ENM의 국내 최대 드라마 제작사 스튜디오드래곤의 주가가 폭락 아우성이다. 한때 13만원대까지 갔던 주가가 3만원대까지 대폭락했다. 주가가 역대 최저가 수준인 3만원대까지 추락, 스튜디오드래곤 투자자들은 거의 100% 손실이다. “완전 망했다” “더 이상 못 믿겠다
“19금 작품, 이건 너무 심하다했더니” 역대급 ‘충격’…결국 터질 게 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] “배우들 연기 너무 훌륭. 대본 연출 모두 대단하다” “2번째 시청 중” (티빙 ‘친애하는 X’ 오픈 커뮤니티 中) 티빙의 오리지널 콘텐츠 ‘친애하는 X’가 역대급 화제성으로 흥행 청신호를 켰다. 6일 정식 공개 후 만 하루도 채 되지 않아 티빙 인기 콘텐츠에 이름을 올리고 폭발적 반응을 보이고 있다. 오리지널 콘텐츠 ‘흥행’이 절실했던 티빙에겐 모처럼 희소식이다. 일본 디즈니 플러스(+) 브랜드관 진출 등 글로벌 공략을 본격화하고 있는 티빙이 오리지널 경쟁력 강화로 힘을 받을 수 있을지 주목된다. 티빙에 따르면, 6일 오후 6시에 정식 공개된 ‘친애하는 X’는 공개와 동시에 티빙 인기콘텐츠 톱5안에 진입했다. 공개 후 24시간도 채 되지 않아 톱3(7일 오후3시 기준)에 올랐다. ‘친애하는 X’는 네이버 웹툰을 원작으로 한 티빙 오리지널 제작 작품이다. 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 ‘백아진’ 그리고 그녀에게 잔혹하게 짓
“360억 꿀꺽하고, 고작 10억 내놨다” 쏟아지는 비판에 ‘생색내기’…이러다가
[헤럴드경제=고재우 기자] 온라인여행플랫폼(OTA) 여기어때가 입점 업체와 상생 방안이라고 내놓은 ‘10억원’ 상당의 쿠폰을 두고 뒷말이 무성하다. 입점 업체들을 대상으로 광고 상품에 끼워 판 ‘360억원’ 상당의 쿠폰을 ‘기간 만료’ 등 이유로 소멸시켰다가 과징금 처분을 받은 전력이 있기 때문이다. 업계에서는 “360억원을 꿀꺽하고, 10억원을 찔끔 내놨다”는 비판이 제기됐다. 30일 업계에 따르면 여기어때는 최근 소규모 숙박 업체들과 상생 일환으로 ‘10억원’ 규모 쿠폰을 무상 발행한다고 밝혔다. 이를 두고 업계에서는 생색내기용 쿠폰 발행이라는 비판의 목소리가 제기됐다. 앞서 여기어때는 입점 업체에 광고를 판매하면서 객실 가격을 깎아주는 할인쿠폰을 포함했고, 해당 할인쿠폰마저도 기간 만료 등을 이유로 일방적으로 없앴다. 이에 대해 공정거래위원회(공정위)는 ‘거래상 우월적 지위를 남용해 입점 업체에 금전적 손해를 입혔다’고 판단한 바 있다. 여기어때는 과징금 10억원 행정처분을 받
“재미없어 버렸더니” 방송사 ‘망연자실’…시청률 고작 1% 예능, 넷플릭스 1위 시끌
[헤럴드경제=박영훈 기자] “어떻게 이런 일이” 방송에서 1%대 저조한 시청률을 기록한 예능이 넷플릭스에선 폭발적인 반응을 얻으며 1위까지 올랐다. 넷플릭스로 자리를 옮겨 선보인 추리 예능 ‘크라임씬 제로’가 국내 넷플릭스 톱10 시리즈 1위, 글로벌 톱10 시리즈 비영어 부문 10위에까지 올랐다. ‘크라임씬’ 시리즈는 플레이어들이 살인사건의 용의자와 탐정이 돼 범인을 추리하는 포맷으로 방송에서 처음 시작됐다. 추리극과 롤플레잉을 결합한 독창적 형식으로 마니아층을 형성했지만, 시청률은 고작 1~2%대에 불과했다. 지난해 티빙 ‘크라임씬 리턴즈’로 부활했고, 결국 넷플릭스에서 제작을 맡으며 대박을 냈다. 한층 커진 스케일과 촘촘해진 서사로 뜨거운 호응을 얻었다. ‘크라임씬 제로’는 지난달 23일 ‘폐병원 살인사건’ 에피소드를 시작으로 마지막편까지 차례대로 공개됐다. ‘크라임씬 제로’는 공개 첫 주(9월 22~28일) 110만 시청 수와 590만 시청 시간을 기록하며 국내 넷플릭스 톱1