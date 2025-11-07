울산~포항~영덕 연결로 국가균형발전 가속… 영일만대교 추진 시너지 주목

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 동해안권의 핵심 교통축인 포항~영덕 고속도로가 9년 만에 완공됐다.

7일 포항휴게소(포항 방향)에서 열린 개통식은 지역사회와 산업계의 큰 관심 속에 성황리에 진행됐다.

이날 행사에는 이철우 경상북도지사, 김정재·이상휘 국회의원, 이강덕 포항시장, 김광열 영덕군수, 국토교통부 관계자, 시민 등 200여 명이 참석해 동해안권의 새로운 성장 축 완성을 축하했다.

개통된 고속도로는 오는 8일 오전 10시부터 일반 차량 통행이 전면 허용된다.

포항~영덕 고속도로는 총연장 30.92km, 왕복 4차로로 건설됐으며, 총사업비 1조 6천억 원이 투입됐다.

2016년 착공 이후 9년 만에 완공된 이번 구간은 포항시 북구 흥해읍 곡강리에서 영덕군 강구면 상직리를 잇는 동해선(고속국도 제65호선)의 핵심 노선이다.

이 도로는 울산~포항 고속도로와 향후 건설될 영일만 대교와의 연계를 통해 동해안권을 남북으로 잇는 핵심 교통축으로 자리 잡을 전망이다.

새 고속도로 개통으로 포항과 영덕 간 이동 시간이 기존 국도 7호선 대비 20분 이상 단축된다.

이에 따라 물류 효율성이 높아지고, 호미곶 해맞이광장, 영일대해수욕장, 영덕 블루로드 등 동해안 주요 관광지 접근성이 크게 개선될 것으로 보인다.

지역 상인들은 “정체 구간이 줄어 관광객 유입과 물류 이동이 훨씬 원활해질 것 같다”며 기대감을 보였다.

이강덕 포항시장은 “이번 개통은 포항 산업 경제의 새로운 성장축이 열리는 출발점”이라며“영일만항, 신산업단지, 고속도로망을 유기적으로 연결해 동해안권 광역 물류·산업 거점도시로 도약하겠다”고 말했다.

이어 “포항 남구 동해면과 북구 흥해읍을 잇는 영일만대교의 조속한 추진이 진정한 동해안 고속도로망 완성의 핵심 단계”라며 정부 차원의 조속한 추진을 촉구했다.

이번 고속도로 개통은 단순한 도로 개통을 넘어 동해안권 광역경제권을 하나로 잇는 교통 인프라 구축이라는 의미를 갖는다.

특히 포항을 중심으로 이차전지·AI·바이오 산업 등 신성장 산업과 물류, 관광 기능이 결합하면서 복합 성장의 기반이 마련될 것으로 기대된다.

지역 관계자는 “포항~영덕 구간 개통은 경북 동해안권 균형발전의 새로운 신호탄이 될 것”이라고 평가했다.