정현호 부회장, 이재용 회장 보좌역으로 이동 사업지원TF→사업지원실…실장에 박학규 사장

[헤럴드경제=김현일 기자] 정현호 삼성전자 사업지원TF장(부회장)이 경영 일선에서 물러난다. 삼성그룹의 컨트롤타워 역할을 해왔던 사업지원TF는 8년 만에 사업지원실로 승격돼 정식 조직이 됐다.

삼성전자는 7일 오후 이같은 내용의 사업지원TF 사장단 인사를 전격 발표했다. 2017년 11월부터 사업지원TF를 이끌어 온 정현호 부회장은 이번에 용퇴하고 이재용 삼성전자 회장 보좌역으로 자리를 옮긴다.

지난 2017년 국정농단으로 미래전략실이 해체된 이후 사업지원TF는 사실상 삼성그룹의 컨트롤타워 역할을 해왔다.

그러나 이번 인사에서 8년 만에 사업지원실로 이름을 바꾸고 정식 조직으로 자리잡았다. 새 사업지원실장은 사업지원TF 소속 담당 임원인 박학규 사장이 맡는다.

정 부회장은 삼성전자 국제금융과로 입사한 이후 2002년 경영관리그룹장, 2006년 전략기획실 상무, 2008년 무선사업부지원팀장을 역임했다. 2010년 12월 삼성전자의 디지털이미징사업부장을 거쳐 미래전략실 경영진단팀장에 올랐다.

2014년 4월 미래전략실 인사지원팀장으로 자리를 옮긴 이후 2017년 2월 미래전략실 해체로 삼성을 떠났다가 같은 해 11월 사업지원TF장으로 삼성전자에 복귀했다.

초대 사업지원실장을 맡은 박학규 사장은 ‘재무통’으로 분류된다. 사업지원TF로 오기 전 삼성SDS에서 사업운영총괄로 근무했으며 삼성전자에서 최고재무책임자(CFO) 겸 경영지원실장을 역임했다.

한편, 최근 삼성글로벌리서치 산하에서 삼성전자 사업지원TF 산하로 옮겨진 경영진단실은 사업지원실 산하 경영진단팀으로 바뀌었다.

지난 1년 간 경영진단실장을 맡아 삼성그룹 내 주요 사업부에 대한 경영 감독을 실시해왔던 최윤호 사장은 사업지원실 전략팀장에 선임됐다.

사업지원실 산하 경영진단팀장은 주창훈 부사장이, 피플팀장은 문희동 부사장이 맡는다.