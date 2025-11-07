-AI 시대의 리더십과 탁월함의 재정의… 한국 회원 17명 참석

MDRT 회원 중에서도 최고 수준의 성과를 이룬 ‘Top of the Table’ 회원들이 참여하는 ‘2025 MDRT Top of the Table Annual Meeting(이하 TOT 연차총회)’이 지난 10월 22일부터 25일까지 미국 애리조나주 스코츠데일의 더 피니시안 리조트(The Phoenician Resort)에서 성황리에 마무리됐다.

올해는 ‘AI 시대의 리더십과 탁월함의 재정의(Redefining Excellence in the Age of AI)’를 주제로 진행되었으며, 전 세계 재무전문가들이 한자리에 모여 글로벌 금융 환경의 변화를 공유하고 리더십의 방향을 모색했다. 한국 MDRT협회에서는 회원 11명과 게스트 6명 등 총 17명이 참석했다.

TOT 연차총회 첫날은 골프 토너먼트와 스코츠데일 푸드 투어 등 현지 체험 프로그램으로 시작됐다. 이후 공식 등록과 단체사진 촬영을 거쳐 환영 만찬(Welcome Event)이 열리며 막이 올랐다.

둘째 날 메인 플랫폼 세션에서는 MDRT 재단의 환영사와 함께 ‘AI를 활용한 재무설계의 미래’를 주제로 한 패널 토론이 진행됐다. 이 자리에서 피터 베이스(Peter Bays)는 ‘“우리는 함께할 수 있습니다(We Can Be Together)’라는 메시지를 전하며 TOT 회원 간의 연대와 전문성 강화를 강조했다.

오후 세션에서는 AI 기술을 재무상담과 고객관리 전반에 적용하는 다양한 전략이 공유됐다. 특히 디지털 전환이 가속화되는 환경 속에서도 고객 신뢰와 윤리적 판단을 유지하는 리더십의 중요성이 재조명됐다. 저녁에는 한국 MDRT 회원들을 위한 만찬이 마련되어 회원 간 교류와 정보 공유의 시간이 이어졌다.

셋째 날에는 벤자민 하딩(Benjamin Harding), 레지나 베도야(Regina Bedoya), D. 카엘 엘리스(D. Kyle Ellis) 등 세계 각국의 연사들이 무대에 올라 데이터 기반 의사결정과 조직 리더십 향상 방안을 주제로 강연을 펼쳤다. 이어 진행된 리셉션과 디너 파티에서는 회원 간 교류가 이어지며 행사 분위기를 더욱 고조시켰다.

마지막 날에는 버니스 아메(Bernice Armé)의 강연 ‘당신은 참여 권한이 있다(You Have Permission to Participate)’를 비롯한 리더십 세션이 진행됐다. 참석자들은 리더로서의 자각과 성장의 의지를 다졌으며, 정오에 진행된 단체사진 촬영을 끝으로 4일간의 일정이 성공적으로 마무리됐다.

MDRT 관계자는 “AI 시대의 빠른 변화 속에서도 TOT 회원들이 보여준 리더십과 성취는 재무전문가로서의 본질을 다시 일깨웠다”며 “이번 연차총회는 변화 속에서도 인간 중심의 가치를 지켜가는 리더들의 역할을 확인하는 시간이었다”고 전했다.

한편, 2026 MDRT Top of the Table Annual Meeting은 내년 10월 6일부터 9일까지 미국 캘리포니아 팔로스 버디스(Palos Verdes)에서 열릴 예정이다.