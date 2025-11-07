김해시자원봉사단체협의회, 나눔과 봉사로 지역사회 통합 기여 인정받아

[헤럴드경제(김해)=황상욱 기자] 김해시가 나눔과 봉사 문화 확산에 기여한 공로를 인정받아 ‘2025년 대한민국 나눔국민대상’에서 보건복지부장관 표창을 수상하는 영예를 안았다. 시는 단체 부문과 개인 부문에서 각각 수상자를 배출하며 지역 사회의 따뜻한 나눔 문화를 전국에 알렸다.

김해시는 (사)김해시자원봉사단체협의회와 함께 모범적인 활동을 펼친 자원봉사자 2명이 보건복지부장관 표창을 수상했다고 7일 밝혔다. ‘대한민국 나눔국민대상’은 보건복지부, 사회복지공동모금회 등이 공동으로 주최하는 행사로, 나눔과 봉사로 사회통합에 기여한 개인과 단체를 발굴하고 포상하는 국내 최고 권위의 나눔 시상식이다. 이번 수상으로 김해지역은 세 부문에서 공로를 인정받았다.

(사)김해시자원봉사단체협의회가 지역 내 다양한 봉사활동을 유기적으로 연계하고 나눔 문화 확산에 기여한 공로로 수상의 영광을 안았다. (사)교통사고피해자지원희망봉사단 정철호 씨와 김해시종합사회복지관 이순재 씨가 지역 복지 향상을 위한 헌신적인 봉사활동을 펼쳐 표창을 받았다.