부산항, 2년 연속 해외 파트너십 우수상 수상

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사(이하 BPA)는 5일부터 7일까지 중국 상하이에서 열린 상하이 ‘2025 국제 크루즈 써밋(Shanghai International Cruise Summit)’에 공식 초청받아 글로벌 크루즈 선사 및 아시아 주요 항만 관계자들과 부산항 기항 확대 및 협력 강화를 위한 실질적 논의를 진행했다고 7일 밝혔다.

이번 행사는 상하이 교통위원회와 상하이시 바오산구 인민정부가 공동 주최했으며, 글로벌 크루즈선사인 로얄캐리비안 인터내셔널(RCI)과 MSC 크루즈, 상하이 우송코크루즈터미널 개발유한공사, 일본 국토교통성 등 주요 기관이 참석했다.

BPA는 이번 행사를 통해 참여기관들과 동북아 크루즈 네트워크 강화를 위한 협력 기반 마련에 주력했다.

먼저, BPA 간주태 부사장은 지난 리우(Zinan Liu) 로얄캐리비안 인터내셔널(RCI) 아시아 본부 회장 및 MSC 크루즈 관계자와의 면담을 통해 부산항의 항만시설 확충 계획, 2026년 24시간 터미널 운영체계 시범운영 추진 등 구체적인 부산항 크루즈 터미널 서비스 개선방안을 설명했다.

아울러 동환악 상하이 우송코크루즈터미널개발유한공사 회장과의 면담에서는 한중 크루즈 터미널 간 협력 네트워크 강화 방안을 논의했다. 양측은 향후 한류 콘텐츠를 연계한 테마 크루즈 상품 개발과 운항 정보 공유 확대 등을 통해 지속 가능한 협력 체계 구축에 뜻을 모았다.

한편 부산항은 이번 행사에서 주최 측으로부터 전년 대비 크루즈 실적 증가와 CIQ기관과 협조한 출장·선상심사 운영을 통한 크루즈 관광시간 연장 기여 등의 공로를 인정받아 해외파트너십 우수상(Outstanding Partnership Award)을 2년 연속 수상했다.

부산항은 올해 약 201항차, 24만명의 크루즈 관광객이 방문할 것으로 예상되며, 내년에는 230항차 이상으로 확대될 전망이다. BPA는 글로벌 선사 및 주요 항만과의 협력을 통해 장기 체류형·준모항 중심의 크루즈 다변화를 추진하고 부산항의 경쟁력 강화를 위한 시설 확충과 서비스 개선을 지속 추진한다는 방침이다.

특히 올해는 제주특별자치도와 협의를 통해 연말까지 관계기관 간 협의체를 구성하고 부산-제주 간 크루즈 활성화를 위한 공동 상품개발 및 포트세일즈를 추진할 계획이다.