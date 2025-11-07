中 의존 축소·美 생산 확대…제철용 석탄 등 총 10종 추가

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 도널드 트럼프 행정부가 6일(현지시간) 자국의 경제와 국가안보에 필수적이라고 판단되는 ‘핵심 광물(critical minerals)’ 목록에 구리, 제철용 석탄 등 10종을 추가했다고 로이터통신이 보도했다.

구리는 전기차, 전력망, 데이터센터 등의 필수재로 최근 전략적 중요도가 더욱 커지고 있다. 제철용 석탄(코크스탄)은 코크스를 만드는 데 사용돼 철강 생산에 필수적이다.

목록에는 우라늄, 붕소, 납, 인산염, 포타시, 레늄, 실리콘, 은 등도 추가됐다. 우라늄은 원자력 원료로 사용되고 포타시·인산염은 비료로 활용된다. 붕소, 실리콘 등은 반도체 제조에 쓰인다.

미국 내무부가 관리하는 핵심광물 목록은 연방정부의 투자나 인허가 결정, 정부의 광물관련 전략 등에 영향을 끼친다.

정부는 이 목록을 토대로 국방, 제조, 청정에너지 기술 등에 필요한 자재 공급망을 확보한다.

정부가 어떤 프로젝트에 연방 보조금을 지원할지, 어떤 광물을 얼마나 비축할지, 관련 연구의 우선순위는 어디에 둘지 결정할 때도 이 목록이 활용된다.

민간 투자자들은 정부가 장기적으로 어느 쪽에 전략적 가치를 두는지 판단할 때 이 목록을 참고할 수 있다.

미국 정부는 중국산 광물에 대한 수입 의존도를 줄이고 자국산 채굴을 확대하기 위한 노력으로 이 목록을 확대하고 있다.

미국 내 생산을 강화하면, 중국 등 수출 주도국발 공급망 충격이나 수출 제한 사태 때 충격을 완화할 수 있을 것으로 관리들과 업계 관계자들은 기대하고 있다.

더그 버검 내무부 장관은 핵심광물 추가에 대해 “데이터에 기반한 분명한 로드맵”이라며 “외국 적대세력에 대한 의존도를 줄이고 국내 생산을 확대하며 미국의 혁신을 촉진할 것”이라고 말했다.