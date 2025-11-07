로지스틱스학회 보고서…“서비스·효율·경쟁력 하락 우려”

[헤럴드경제=신현주 기자] 새벽 배송과 주 7일 배송 서비스가 금지되면 e커머스 업체, 택배업계 등이 보는 경제적 손실이 총 54조원에 달할 것이라는 추산이 나왔다.

국내 최대 물류산업 학회 한국로지스틱스학회는 ‘새벽 배송과 주 7일 배송의 파급효과 관련 연구’ 보고서를 7일 발표했다. 학회는 보고서에서 “새벽 배송과 주 7일 배송이 중단돼 택배 주문량이 약 40% 감소하면 연간 54조3000억원의 손실이 발생할 것”이라고 예상했다.

구체적으로 쿠팡 등 e커머스 업체 매출이 33조2000억원, 소상공인 매출은 18조3000억원 줄어들 것으로 추산됐다. 일자리 감소 등으로 택배업계도 2조8000억원대 손실을 볼 것으로 예상됐다.

연구진은 새벽배송과 주 7일 배송 서비스의 국가경제 파급효과도 분석했다. 최종수요(1조5400억원), 생산유발액(2조7200억원), 부가가치유발액(1조2500억원), 수입유발액(3000억원) 등 5조8000억원 규모의 경제적 파급효과가 나타났다. 또 1만2000명의 취업 유발과 7000명의 고용유발 효과가 발생했다.

보고서는 “새벽배송 시장은 2015년 4000억원에서 2024년 11조8000억원 규모로 성장하여 뚜렷한 고용창출 효과를 거뒀고, 도시 교통 혼잡 완화 및 대기질 및 도시환경 개선에도 긍정적인 영향을 미쳤다”며 “소상공인들의 판로를 확대하고 빠른 배송이 이뤄지지 않으면 판매가 어려운 제품도 판매를 가능하게 했다”고 평가했다.

학회는 새벽배송과 주 7일 배송이 사라지면 소비자가 직접 오프라인 매장을 방문해야 하는 상황이 증가하면서 평균 18분의 이동시간과 사회적 비용이 추가로 발생한다고 봤다. 수도권 외곽이나 교통 취약 지역에서는 불평등한 부담이 발생할 가능성이 높다.

학회는 “새벽·주 7일 배송 규제 시 서비스·효율·경쟁력 모두 하락할 것이라며 노동보상·휴식일 보장·근무 안전 조건을 충족하도록 하는 관리된 허용이 필요하다”고 강조했다.

앞서 전국민주노동조합총연맹 산하 전국택배노조는 지난달 22일 열린 ‘택배 사회적 대화 기구’ 회의에서 과로 방지를 이유로 새벽 배송 서비스를 전면 금지하자는 주장을 내놨다.