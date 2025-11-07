명동점·인천공항점·온라인몰 전 채널 참여 외국인 혜택 첫 도입…페이지 방문 3배 ↑

[헤럴드경제=신현주 기자] 신세계면세점이 ‘2025 대한민국 쓱데이’에서 외국인 고객 대상 프로모션을 처음 도입해 성과를 거뒀다고 7일 밝혔다.

신세계면세점은 쓱데이 시행 일주일(10월 30일~11월 5일) 동안 외국인 매출이 전년 동기 대비 21% 증가했다고 전했다. 순방문자 수도 외국인 허브 페이지(영문·중문) 개설 효과로 253% 상승했다.

신세계면세점은 지난달 30일부터 오는 9일까지 명동점·인천공항점·온라인몰 등 전 채널에서 쓱데이 기념 프로모션을 진행 중이다. 쓱데이는 신세계그룹 주요 온·오프라인 계열사가 함께 참여하는 연중 행사다.

특히 신세계면세점은 올해 외국인 고객을 위한 혜택을 새롭게 마련했다. 온·오프라인 전 지점에서 사용할 수 있는 면세 포인트 2000원과 구매 금액별 최대 17만원 상당의 혜택을 제공하고 있다.

명동점에서는 구매 금액별 쇼핑지원금과 카테고리별 면세포인트 추가 증정 행사를 마련했다. 150·250·350달러 이상 구매 시 각각 2만5000원·4만원·5만5000원 등 12만원의 쇼핑지원금이 제공된다. K-컬처 복합 쇼핑 공간 ‘테이스트 오브 신세계(TASTE OF SHINSEGAE)’에서는 100·200달러 이상 구매 시 각각 1만·2만원 면세포인트를 추가로 제공한다.

인천공항점은 여행 취항지를 콘셉트로 한 참여형 이벤트 ‘내 여행지는 어디? 보드판 행운 찾기’를 운영한다. 이벤트에 참여한 고객은 댓글 응모를 통해 최대 15만원 상당의 쇼핑지원금을 받을 수 있다.

온라인몰에서는 ‘행운의 룰렛 이벤트’를 통해 1등 당첨 고객에게 최대 40% 할인 적용되는 추가적립금을 제공한다. 그 외 고객에게는 20% 할인 적용 추가적립금, 면세포인트 1000원 등을 증정한다.

매일 저녁 7시부터 자정(24시)까지 진행되는 ‘릴레이 나이트세일’에서는 화장품, 주류 등 인기 브랜드 제품을 매일 4개씩 초특가로 선보인다. ‘신세계면세점 시그니처’ 상품 제안전에서는 신세계면세점 베스트 상품 중 하루 한 개 상품을 선정해 매일 11일간 연중 최대 할인된 가격으로 선보인다.

이 밖에도 ‘클리어런스 특가전’ 등 다양한 온라인몰 한정 행사를 연다. 클리어런스 특가전에는 총 75개 브랜드, 220여 개 상품이 참여한다. 향수·화장품·패션·주류 등 인기 카테고리 상품을 최대 70% 할인 판매한다.

신세계면세점 관계자는 “올해 쓱데이는 명동점·인천공항점·온라인몰 등 전 채널을 아우르는 통합 행사로, 고객이 어디서든 풍성한 혜택을 경험할 수 있도록 준비했다”고 말했다.