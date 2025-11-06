안전 최우선 경영 결실… 체계적 현장관리로 산림 안전 문화 확산 견인

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주국유림관리소(소장 김점복)가 산림청이 올해 처음으로 주관한 ‘산림분야 안전보건 우수 사업장 선정’에서 전국 최고상인 ‘대상’을 수상하는 영예를 안았다.

이번 수상은 영주국유림관리소가 추진해 온 안전 중심의 현장 관리와 체계적 보건 시스템 구축 노력이 결실을 본 것으로 평가된다.

6일 영주국유림관리소에 따르면, 대상 수상 사업장은 경북 봉화군 춘양면 서벽리 국립백두대간수목원 내 간선임도 시설지로, 평소 체계적인 현장 관리와 철저한 안전 점검으로 모범적인 산림 사업장으로 인정받았다.

이번 심사는 ▲경영자 리더십 ▲위험성 평가 ▲안전보건교육 ▲종사자 의견청취 ▲비상조치계획 ▲정기적 평가 및 조치 등 전 분야에 걸쳐 엄정하게 진행됐다. 영주국유림관리소는 전 항목에서 우수한 평가를 받아 대상의 영예를 차지했다.

특히 관리소는 해당 시설지에 대해 주 1회 순회점검과 분기별 합동점검, 안전보건 서류 구비 및 현장 감독 강화 등 선제적 안전관리 시스템을 운영해 왔다. 이러한 노력이 안전하고 건강한 작업환경 조성에 크게 이바지했다는 평가다.

김점복 소장은 “산림청이 올해 처음으로 주최한 안전보건 우수사업장에 선정돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 현장 안전관리 체계를 더욱 강화해 산림 작업 현장의 안전 문화를 확산시키고, 사고 없는 사업장을 만들어가겠다”고 말했다.

영주국유림관리소의 이번 대상 수상은 지역 사회의 안전 의식 제고와 산림 분야 전반의 안전문화 확산에도 긍정적인 파급효과를 가져올 것으로 기대된다.