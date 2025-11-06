20세 암컷 호랑이, 8년간 수목원 상징적 존재... 7일부터 추모공간 운영

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 산림청 산하 한국수목원정원관리원(이사장 심상택)은 국립백두대간수목원에서 생활해 온 백두산호랑이 ‘한청’이 6일 사망했다고 밝혔다.

한청은 국내에서 가장 나이가 많은 호랑이였다.

‘한청’은 2005년 5월 8일 서울대공원에서 태어난 암컷 호랑이로, 올해 20세를 맞았다.

2017년 6월 29일 국립백두대간수목원으로 이송된 후 약 8년간 호랑이숲에서 생활하며 국민적인 사랑을 받아왔다.

수목원 측에 따르면, 한청은 수년 전부터 양쪽 앞발 떨림 등 노령화 증상을 보여왔으며, 특히 올해 5월부터는 활동량과 식욕이 눈에 띄게 줄어들었다.

이규명 국립백두대간수목원장은 “지난 4일부터 호흡이 다소 불안정해졌고 0시 22분경 조용히 생을 마감했다”고 전했다.

정확한 사인 파악을 위해 부검을 진행할 예정이며 관련 법령에 따라 처리할 계획이라고 덧붙였다.

후손을 남기지는 않았지만, 한청은 온순한 성격과 안정적인 행동 특성 덕분에 국립백두대간수목원 개원 초기부터 홍보 영상, 관람객 교육 등에 자주 등장해 수목원을 알리는 데 크게 이바지했다.

이규명 원장은 “한청이는 우리 사회가 멸종위기종 야생동물을 어떻게 관리하고 존중해 왔는지를 보여주는 상징적 존재였다”며, “한청이 남긴 데이터는 노령 개체 관리 기준 및 보전 교육 콘텐츠 개발에 귀중한 자산이 될 것”이라고 강조했다.

국립백두대간수목원은 멸종위기종이자 사랑받던 한청을 기리기 위해 7일부터 호랑이숲에 ‘한청 추모공간’을 마련하고, 관람객이 직접 추모 메시지를 남길 수 있도록 운영할 예정이다.

한편, 현재 호랑이숲에서 관리 중인 다른 백두산호랑이 ‘우리’, ‘무궁’, ‘태범’, ‘한’, ‘도’ 5마리는 모두 건강한 상태인 것으로 확인됐다.

국립백두대간수목원 호랑이숲은 백두산호랑이의 자연 서식지와 유사한 환경으로 조성돼 국내에서 호랑이를 사육하는 곳 중 가장 넓은 면적을 자랑한다.